Destruição de dentro para fora

Grupos radicais vandalizaram interior do Palácio do Planalto (Adriano Machado / Reuters).

Neste 70º episódio da coluna Vencer Limites na Rádio Eldorado FM (107,3), falo sobre a destruição das políticas de Direitos Humanos no governo de Jair Bolsonaro, acusada no relatório de transição do governo Lula.

As tentativas de destruição das estruturas que dão base à nossa democracia, segundo o relatório do grupo de Direitos Humanos da comissão de transição do agora empossado governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não estão limitadas aos ataques terroristas deste domingo, 8/1/2023, em Brasília.

Logo na abertura, o relatório destaca que "a crise de eficácia dos direitos humanos foi alicerçada na postura do MMFDH (Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado durante o governo Bolsonaro por Damares Alves) de negligenciar populações vulnerabilizadas, ao negar a existência de graves violações de direitos humanos com um desmonte orquestrado de políticas públicas arduamente conquistadas. A atuação do Ministério foi reduzida ao papel de mero executor de convênios subsidiados por emendas parlamentares, uma vez que seu orçamento foi drasticamente reduzido no período em questão".

O documento de 24 páginas foi elaborado a partir de 30 reuniões, nas quais mais de 500 pessoas foram ouvidas durante duas semanas, além da consulta a 250 documentos, com contribuições enviadas por especialistas, movimentos sociais, organismos internacionais e órgãos públicos.

Um dos pontos fundamentais defendidos pelo GT de Direitos Humanos, que esperamos ser atendido pelo novo governo, é a recomposição do orçamento da pasta, acompanhada da confirmação de uma estrutura de área meio (gestão) "que permita ao Ministério tanto sair da posição de pior índice de execução orçamentária da Esplanada quanto lidar com os atrasos em prestação de contas, em celebração de convênios e em pagamentos de contratos já firmados".

Chama atenção no relatório, ainda na questão do orçamento, a afirmação de que "são ínfimos os recursos para o combate ao trabalho escravo e para a garantia e promoção de direitos das pessoas LGBTQUIAP+, das pessoas com deficiência e das pessoas migrantes, refugiadas e apátridas".

Especificamente sobre a população com deficiência, o relatório cita o "abandono do Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Viver Sem Limite)", instituido em 17 de novembro de 2011 por meio do Decreto Nº 7.612, assinado pela presidente Dilma Housseff (PT). Esse plano já havia sido deixado de lado pelo governo de Michel Temer (PMDB) e foi inteiramente desmontado na gestão de Jair Bolsonaro (PL).

Na lista de desafios para o novo governo apresentada no documento estão a efetivação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (nº 13.146/2015), implementação da avaliação biopsicossocial, multiprofissional e interdisciplinar (com a regulamentação do art. 2º da LBI), empreender esforços para o arquivamento imediato do PL Nº 6.159/2019, que ataca a Lei de cotas e prejudica a empregabilidade das pessoas com deficiência (é o projeto de lei do governo Bolsonaro que sugere o pagamento de uma mesada à União por empresas que não queriam contratar trabalhadores com deficiência), entre outras providências urgentes.

Um dos atos que o relatório sugere é a revogação integral do Decreto n° 10.502, assinado por Jair Bolsonaro em 30 de setembro de 2020, que instituia a 'Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida'. Essa medida já foi tomada, por meio do Decreto nº 11.370, de 1º de janeiro de 2023, publicada nesta em 2/1/2023 no Diário Oficial da União.

Outra sugestão é a revogação parcial do Decreto 10.177/2019, que alterou as regras para a composição do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Conade), "retirando o excesso de cadeiras do MMFDH e contemplando as representações dos conselhos estaduais e municipais".

Documento Clique aqui para ler e baixar o relatório do grupo de Direitos Humanos da comissão de transição do governo Lula

Documento Clique aqui para ler e baixar o decreto que organiza o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania

Documento Clique aqui para ler e baixar o relatório final do gabinete de transição do governo Lula

Documento Clique aqui para ler e baixar o relatório de ações da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (2019/2022)