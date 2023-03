Capacitismo, racismo e morte

Warlley morreu sem atendimento adequado.

Neste 80º episódio da coluna Vencer Limites na Rádio Eldorado FM (107,3), reflexões sobre o Dia Mundial da Síndrome de Down.

Celebramos nesta terça-feira, 21 de março, mais um Dia Mundial da Síndrome de Down. A data 21/3, ou 3/21 nos Estados Unidos, que se tornou oficial em 2012 por uma resolução da ONU, é referência à trissomia do cromossomo 21, que causa essa condição, descrita pela primeira vez em 1.866, há 153 anos, pelo médico britânico John Langdon Haydon Down, que faleceu em 1896, aos 68 anos, e, até hoje, é reconhecido pelo trabalho com crianças que tinham deficiência intelectual.

Continua após a publicidade

Nas discussões sobre inclusão e acessibilidade, principalmente na educação e no trabalho, as pessoas com síndrome de Down são símbolos frequentes, não apenas pela imagem característica, mas também pelas conquistas, por posições alcançadas e participações como protagonistas.

Cada vez mais, pessoas com síndrome de Down estão em destaque e isso é resultado de um esforço contínuo de todos os envolvidos nesse universo. Não haveria avanço sem a luta das famílias, das instituições e das pessoas com síndrome de Down.

Infelizmente, em muitos casos, a imagem da pessoa com síndrome de Down é apenas isso, uma imagem bonita, fotos e vídeos que servem para construir um discurso inclusivo, mas o dia a dia é segregador e perverso.

Ainda há muito preconceito, desconhecimento e capacitismo. E essa discriminação é bastante perigosa, principalmente quando também envolve o racismo. E precisamos relacionar os dois temas porque hoje também é o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial.

Em 21 de março de 1960, em Joanesburgo, na África do Sul, 20 mil pessoas faziam um protesto contra a Lei do Passe, que obrigava a população negra a portar um cartão que continha os locais onde era permitida sua circulação. A manifestação era pacífica, mas a polícia do apartheid abriu fogo sobre a multidão desarmada, matando 69 pessoas e ferindo 186.

Em 20 de novembro de 1963, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. E em 26 de outubro de 1966, aprovou a resolução que estabeleceu 21/3 como o Dia Internacional contra a Discriminação Racial.

Um exemplo dessa dinâmica entre capacitismo e racismo aconteceu recentemente.

Continua após a publicidade

No último dia 9 de março, um jovem chamado Warlley Eduardo Pires Cordeiro da Silva, de 30 anos, negro e com síndrome de down, morreu em uma unidade da rede pública de saúde do Distrito Federal após horas de espera por atendimento.

Esse jovem tinha febre de 39°C e diarreia há quatro dias, tossia e vomitava sem parar, passou por várias UPAs (Unidade de Pronto Atendimento) e UBSs (Unidade Básica de Saúde), inclusive transportado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), estava com pneumonia e glicemia alta, gesticulava pedindo socorro, não recebeu atendimento e tratamento minimamente adequados, faleceu aos pés da própria mãe, depois que os profissionais de saúde, os médicos, darem um pré-diagnóstico de surto por causa de transtorno mental, sugerirem a essa mãe que ela fizesse uma oração e perguntarem se ela acreditava em Deus. Para piorar, o atestado de óbito entregue à mãe apresentava a síndrome de Down como uma das causas da morte, além de insuficiência renal, pneumonia e diabetes.

É fato que devemos celebrar o Dia Mundial da Síndrome de Down e todas as conquistas das pessoas com essa condição, mas ainda estamos muito longe de um cenário realmente inclusivo e livre do capacitismo.

Tem um projeto chamado InvisibiliDOWN, criado pelo fotógrafo Thiago Ribeiro e pela ativista e palestrante Alyne Gonçalvez, negros, casados, pais de uma menina de aproximadamente 2 anos, também negra e que tem síndrome de Down, que vale ser acompanhado, porque é muito consistente sobre como o racismo e o capacitismo se misturam e, juntos, são fatais.

Também hoje, às 10h30, na Universidade Zumbi dos Palmares, será assinado um acordo entre a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de SP e o Instituto Afro Brasileiro de Ensino Superior, para promover ações voltadas à empregabilidade das pessoas com deficiência pretas e pardas do Estado de São Paulo.

Documento Síndrome de Down - Orientações e Cuidados (2023) - Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de SP