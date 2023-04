Diversidade na repartição

"Temos que melhorar o salário das pessoas", declarou o presidente.

"Você não melhora o serviço público sem contratar mais gente", disse o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta sexta-feira, 28, durante cerimônia em Brasília que anunciou aumento de 9% no pagamento dos empregados federais.

Lula e o governo precisam ter em mente que o serviço público melhor é aquele mais inclusivo e diverso.

É justo e correto, assim como a necessidade de ações que ampliem o acesso de gente com deficiência ao trabalho, com mais vagas no serviço público, além do investimentos na formação de funcionários federais em temáticas da diversidade, principalmente das pessoas com deficiência.

Não se trata apenas de promover ações afirmativas. Há uma exigência cada vez mais presente de compreensão sobre as demandas específicas dos grupos diversos e de aumentar a qualidade do trabalho público nesse sentido.

Aprimorar recursos de acessibilidade, por exemplo, é uma obrigação, mas é determinante entender como essas ferramentas realmente oferecem mecanismos de acesso e se foram desenvolvidas a partir das avaliações e orientações de pessoas com deficiência.

A carência por representatividade no setor público não está relacionada apenas à eleição de parlamentares que sejam pessoas com deficiência ou à criação de pastas centralizadas nesse tema. Toda a estrutura pública do País precisa ser inclusiva e diversa para acompanhar os avanços da sociedade.