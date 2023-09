Divulgação de dados sobre pessoas com deficiência no Censo 2022 deve ficar para 2024

Permanecemos sem saber exatamente quantos somos.

A divulgação dos resultados sobre a população com deficiência no Censo de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), só deve ser feita no ano que vem.

Questionado nesta quinta-feira, 14, pelo blog Vencer Limites a respeito desses números específicos, o IBGE informou que "o cronograma de divulgações dos resultados do Censo 2022 ainda está sendo definido. Os dados sobre este tema devem ser divulgados em 2024".

Em 14 de setembro de 2021, na estreia da coluna Vencer Limites no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado, que completa dois anos hoje, destaquei a confusão de números sobre as pessoas com deficiência no Brasil, principalmente nas estatísticas oficiais, inclusive o Censo do IBGE.

E permanecemos sem saber exatamente quantos somos, o que fortalece nossa invisibilidade, afeta as políticas públicas e perpetua a exclusão.