Envelhecimento e pobreza

Catarata e erros de refração não corrigidos representam 75% do cenário da deficiência visual, especialmente entre pessoas mais velhas, diz o CBO.

O estudo 'As Condições da Saúde Ocular no Brasil 2023', do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), apresentado nesta quinta-feira, 15, destaca que o envelhecimento da população, as mudanças no estilo de vida, a urbanização e a falta de acesso a atendimento oftalmológico de qualidade são fatores primordiais para desenvolvimento de deficiências visuais severas, como cegueira e baixa visão, condições causadas principalmente pela catarata, por erros refrativos não corrigidos, por glaucoma e pela Degeneração Macular Relacionada à Idade.

Catarata e erros de refração não corrigidos (astigmatismo, emetropia, hipermetropia e miopia), diz o CBO, representam 75% de todo o cenário da deficiência visual, especialmente entre pessoas mais velhas.

De acordo com o estudo, há custos diretos gerados pelo tratamento das condições oculares, incluindo serviços médicos, produtos farmacêuticos, pesquisa e administração.

E também custos indiretos como perda de renda, gastos com recursos visuais, equipamentos, reformas em moradias, reabilitação, perda de receita fiscal, além da percepção de dor, sofrimento e até a morte prematura.

Continua após a publicidade

Documento Clique para ler e baixar o estudo 'As Condições da Saúde Ocular no Brasil 2023', do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO)

A publicação do CBO sugere estratégias ao Sistema Único de Saúde (SUS) e à sociedade em geral, com força de trabalho especializada, identificação de lacunas no atendimento e ajuste dos planos de recursos humanos para garantir profissionais capacitados às demandas da população, evitar o aumento da incidência da deficiência visual e também para melhorar a qualidade de vida de pessoas com dificuldades na visão.

São três ações essenciais, diz o CBO.

- Conhecimento real sobre a incidência e prevalência de dados sobre a saúde ocular, fundamental para definição e planejamento de políticas públicas específicas e até para definir o volume dos investimentos nas ações.

- Saber o número de médicos oftalmologistas disponíveis para coordenar as ações de prevenção, diagnóstico e tratamento dos problemas oculares.

- Ampliar o acesso aos serviços oftalmológicos, bem como de monitorar o volume de procedimentos realizados.

Continua após a publicidade