Hotéis devem ter 10% de quartos com acessibilidade.

É equivocado e ineficiente o Projeto de Lei n° 3835/2023, apresentado em agosto à Câmara pelo deputado federal Luiz Carlos Motta (PL-SP), que prevê "50% de desconto para pessoas com deficiência no valor das diárias em hotéis, pousadas e similares que não tenham dormitórios acessíveis no percentual instituído em lei (10%) e o usuário dependa dele para que tenha acessibilidade".

Equivocado porque silencia o direito garantido ao hóspede com deficiência, joga um cobertor por cima da falta de acessibilidade e reforça o assistencialismo, perpetua a percepção de que gente com deficiência está em busca de vantagens e um descontinho no preço de qualquer serviço é uma oferta irrecusável.

O indivíduo com deficiência chega na recepção e pede um quarto, mas não há cômodos acessíveis disponíveis. Então, o hotel diz "você, talvez, não consiga usar o banheiro, tomar banho, passar pela porta ou se comunicar conosco, mas pague somente a metade que tudo vai ficar bem".

Ineficiente por razões óbvias. Com a possibilidade de trocar a acessibilidade pelo desconto, estabelecimentos sem interesse em receber hóspedes com deficiência ou em investir nas melhorias necessárias para a pessoa com deficiência ter uma boa experiência vão ignorar eternamente essas exigências.

Questionado sobre a proposta, o deputado Luiz Carlos Motta declarou ao blog Vencer Limites e à coluna Vencer Limites na Rádio Eldorado que "a fiscalização às vezes é insuficiente e o projeto propõe uma medida adicional para incentivar a melhoria das estruturas nos estabelecimentos". O parlamentar também afirma que "a intenção é proporcionar um incentivo financeiro significativo para que os hotéis aprimorem suas estruturas".

Continua após a publicidade

Essa proposta é semelhante ao Projeto de Lei (PL) 6.159/2019, do governo de Jair Bolsonaro, que propunha uma contribuição à União por empresas que não quisessem contratar pessoas com deficiência.

O jornalista Rafael Ferraz Carpi, tetraplégico, abriu uma petição online, que já acumula quase 17 mil assinaturas, contrária ao PL de Motta.

"Pessoas com deficiência não precisam de descontos, mas que seus direitos sejam respeitados", diz Capri.

"O deputado federal Luiz Carlos Motta, presidente da Fecomerciários e da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC), diz que 'considera a acessibilidade como fundamental para uma vida digna das pessoas com deficiência', mas propõe que a rede hoteleira, ao invés de investir em acessibilidade, deixe de cumprir a lei. São palavras que soam como marketing político. 'A proposta reforça nosso compromisso com a promoção da inclusão e o respeito aos direitos das pessoas com deficiência, refletindo meu empenho e o de minha equipe em buscar soluções legislativas que atendam às demandas da sociedade de forma abrangente, eficiente e eficaz'. Se o deputado reconhece a necessidade de medidas que incentivem a adaptação dos estabelecimentos hoteleiros à acessibilidade, por que não direciona os esforços para que haja uma fiscalização firme para o cumprimento da lei? Precisamos de representantes da causa e não do 'jeitinho brasileiro'. Direito não é um favor, é uma obrigação", afirma o jornalista.

O Projeto de Lei n° 3835/2023 foi apresentado no dia 9 de agosto e encaminhado às comissões. Não foram apresentadas emendas até este momento.