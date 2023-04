Esgota o assunto e não se fala mais nisso

Até quando Lula o governo federal vão ignorar as repercussões da fala do presidente da República sobre pessoas com transtornos mentais?

O risco constante de ser repetitivo é parte da nossa luta por respeito, visibilidade, oportunidade, equidade e acessibilidade. Estamos sempre explicando quais são nossas pautas e urgências.

Há uma montanha de conteúdos nas redes sociais que chamam atenção para o anticapacitismo, seu significado e sua importância.

Isso é necessário porque, caso contrário, se deixarmos essas questões de lado para nos concentrarmos exclusivamente em nossos problemas particulares - trabalhar, pagar as contas, cuidar de filhos, ir ao supermercado, lavar a cozinha, regar as plantas, passear com o cachorro, brincar com os gatos, olhar os passarinhos, viajar, transar, almoçar, jantar, arrumar a cama e dar prioridade à tarefas comuns do dia -, a possibilidade dos nossos assuntos mais importantes caírem no esquecimento é enorme.

Para não quebrar a tradição, tenho que repetir o que foi dito muitas vezes nos últimos dias - até porque, parece que somente o povo com deficiência está preocupado e irritado com essa situação - e perguntar: até quando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governo federal vão ignorar as repercussões da fala do presidente da República sobre pessoas com transtornos mentais?

Para quem não lembra mais, ou nem sabia, Lula discursou na terça-feira, 18, durante evento para anunciar ações do governo contra a violência nas escolas, e soltou a seguinte afirmação: "a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que a humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com problema de deficiência mental. Se esse número for verdadeiro, existem quase 30 milhões de pessoas com problema de desequilíbrio de parafuso no Brasil. Pode uma hora acontecer uma desgraça".

Também repetimos nos últimos dois o quanto essa fala é ultrapassada, capacitista e perigosa, porque reforça estigmas e faz uma relação direta entre transtornos mentais e violência.

O médico psiquiatra Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação dos Psiquiatras do Brasil (APB), enviou uma carta a Lula sobre o pronunciamento.

"Afirmo ao senhor que 95% dos atos de violência no Brasil não são cometidos por pessoas com deficiência e doentes mentais. Essas são as vítimas de preconceito estrutural, violência do Estado e da sociedade. Trabalho contra o preconceito desde sempre, mas em 2011 criei o neologismo 'psicofobia' para descrever o estigma que padecentes de deficiências e transtornos mentais vivem, fiz com a intenção de ajudar mais de 70 milhões de pessoas em nosso país. Agora, 12 anos depois, no mês (abril) dedicado a falarmos sobre a psicofobia. nos sentimos mais uma vez atacados e agredidos. Por isso convido o senhor para fazer parte da nossa campanha contra a psicofobia e nos ajudar a acabar com todas essas violências", escreveu o médico.

Lula está em Portugal e ainda não reagiu à carta ou respondeu aos muitos pedidos de esclarecimento feitos por jornalistas, inclusive eu.

Não se enganem, vamos continuar cobrando.