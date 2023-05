Esquema da fila

Com o título 'Fila Preferencial', o filme retrata um esquema que envolve gente com diferentes condições.

O vídeo publicado neste sábado, 20, nas redes e canais do grupo Porta dos Fundos mostra que a piada e o sarcasmo, quando usados de maneira inteligente e atualizada, servem ao conhecimento sobre a diversidade e ajudam a quebrar a visão angelical e magnânima que ainda persiste a respeito das pessoas com deficiência.

Com o título 'Fila Preferencial', o filme retrata um esquema que envolve gente com diferentes condições, como nanismo e amputação, e o aluguel de espaços nas filas para idosos, pessoas com deficiência, mulheres grávidas ou quem está acompanhado por um bebê.

Destaque para a participação de artistas com nanismo e deficiência no trabalho, o que é muito positivo e necessário.

É o tipo de piada que mostra uma possibilidade real, das pessoas idosas, com deficiências ou outras condições que não são anjos da superação, mas pessoas mesmo, que podem ser desonestas.

A publicação chega no meio da turbulência que envolve Fábio Porchat, um dos criadores do grupo, que defendeu os conteúdos apresentados pelo humorista Leo Lins, obrigado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a apagar da Internet o vídeo do espetáculo 'Pertubador'.

Não há unanimidade a respeito das piadas de Leo Lins que envolvem pessoas com deficiência, consideradas capacitistas, racistas, homofóbicas, gordofóbicas e preconceituosas por muita gente com e sem deficiência, mas também aplaudidas por muitas outras pessoas com e sem deficiência.

Fato é que o Brasil tem leis para defender quem se sente discriminado por sua deficiência, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

É direito de cada um exigir respeito, assim como é prerrogativa do artista criticar a sociedade, mesmo que esse juízo cause repercussão contrária ao esperado, mas é imaturo imaginar que não haverá consequências.