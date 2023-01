"Evidente que não concordo com a extinção da Secretaria da Pessoa com Deficiência de SP"

"Não posso ser responsabilizada por atos de terceiros", declarou a senadora Mara Gabrilli sobre a decisão de Tarcísio de Freitas, que encerrou a Secretaria da Pessoa com Deficiência de SP.

A senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) divulgou nota na noite desta sexta-feira, 23, sobre a decisão do governador eleito de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de encerrar a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

"Evidente que NÃO concordo com a extinção da Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência de SP, como também acredito que sua atuação possa melhorar.

Sei da importância desta pasta, uma vez que comandei a primeira secretaria com esta temática criada no Brasil. Foi nesta pasta instituída pelo prefeito José Serra na cidade de São Paulo que conseguimos grandes feitos em inclusão e acessibilidade, além de tirar milhões de pessoas com deficiência da invisibilidade.

Foi a secretaria municipal que inspirou a criação da pasta no estado de SP e em outros órgãos espalhados pelo Brasil inteiro, que hoje podem trabalhar com políticas públicas voltadas para essa população que ainda é muito negligenciada. Deixei tudo isso claro ao governador eleito Tarcísio de Freitas.

De minha parte, no entanto, o que posso garantir é a fiscalização. Cobrarei o cumprimento de todas as políticas em andamento na secretaria, bem como o aprimoramento dos programas. Não posso ser responsabilizada por atos de terceiros. Posso, como sempre fiz, lutar contra retrocessos.

Reafirmo meu compromisso de vigilância em relação aos direitos duramente conquistados e as determinações da Convenção da ONU que sugere secretaria específica para a área", declarou a senadora.

Na manhã desta sexta-feira, 23, manifestantes participaram de uma ação na região central da capital paulista contra o fechamento da secretaria.

Secretaria estadual da Pessoa com Deficiência de SP funciona no Memorial da América Latina.

O advogado Marcos da Costa, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo (OAB-SP), vai comandar a Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência do governo de SP, função criada após a extinção da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

"Fui convidado na condição de coordenador. E sob a ideia de tratar o tema de forma transversal, dialogando com as demais secretarias", disse o advogado em entrevista ao blog Vencer Limites.

Nesta quinta-feira, 22, quatro instituições que atuam na defesa dos direitos da população com deficiência enviaram ao comando da transição do governo de SP uma carta conjunta que alerta sobre a importância da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, destaca que o encerramento da pasta e mostra que o governo eleito não reconhece a relevância da população com deficiência.

Uma petição online criada pelo Movimento Político das pessoas com deficiência de SP, que já ultrapassou 1.000 assinaturas, pede a reversão da decisão sobre o encerramento da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de SP.