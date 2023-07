Exclusão dos outros é refresco

Adaptar depois é profundamente capacitista e excludente.

Exigir acessibilidade não é lacração nem mimimi, só para usar termos modernos. É obrigatório oferecer recursos para pessoas com deficiência, em qualquer plataforma, local, espaço físico ou virtual. Isso está determinado em lei.

Tudo bem, vamos considerar que há dificuldades para incluir essas ferramentas porque a tecnologia tem suas características específicas e programadores sofrem para conseguir alinhar coisas com coisas.

O que não vale é deixar de lado o povo com deficiência e lançar um produto inacabado, que exclui gente que precisa da acessibilidade.

Deixe de usar tudo o que não tem recursos para pessoas com deficiência e entenda que acessibilidade não é mimimi nem lacração. Estamos mais do que cansados de explicar que o pensamento acessível na concepção de qualquer projeto tem de ser padrão.

O lançamento do Threads pela Meta, dona de Facebook, Instagram e WhatsApp, mostra essa exclusão na prática porque as três plataformas têm tudo o que é necessário para o povo com deficiência participar de forma plena.

Vivemos reclamando porque nossa vaga sempre fica para depois.