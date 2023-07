Extrema e momentânea

Pautas urgentes da população com deficiência ficam isoladas.

Três casos envolvendo diretamente pessoas com deficiência ganharam repercussão nos últimos dias. Um jovem autista está preso na Papuda desde 8/1, um homem sem as duas pernas foi deixado no chão em frente a um hospital do Rio de Janeiro, e a deputada que removeu uma prótese ocular em evento político.

Além de terem pessoas com deficiência como personagens centrais, a outra semelhança é que as três histórias causaramm indignação pela situação extrema e tiveram destaque nacional.

Bom seria se todas as pautas urgentes da população com deficiência recebessem a mesma atenção.

Autista - No Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, o jovem autista Jean de Brito da Silva, de 27 anos, está preso desde 8/1, quando foi detido em meio aos ataques ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal.

Segundo a família, o rapaz tem deficiência intelectual moderada e não sabe o que motivou as ações nas quais foi incluído e que motivaram sua prisão.

Questionado pelo blog Vencer Limites, o Ministério da Justiça respondeu que "informações sobre casos de prisões em 8 de janeiro devem ser apuradas com os órgãos responsáveis. Neste caso, a depender do inquérito policial instaurado, com a Polícia Civil do Distrito Federal ou a PolíciaFederal. E o processo penal com Tribunal de Justiça do Distrito Federal ou o STF".

Também procurados pelo blog, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC) e a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência disseram que estão tomando conhecimento do caso e apurando os detalhes.

Os advogados do rapaz, dois voluntários, tentam tirá-lo da prisão.

É fundamental que a polícia, o judiciário e o governo expliquem por quais motivos esse jovem autista está preso há seis meses.

No chão - No Rio de Janeiro, um homem sem as duas pernas e usando uma sonda foi deixado na calçada em frente ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na zona norte da cidade.

Há diversas versões sobre o caso, apresentadas por testemunhas, pelo hospital e por uma instituição, mas ninguém até agora conseguiu conversar com o homem deixado no chão.

Monocular - A deputada federal Amália Barros (PL-MT), eleita no ano passado com a defesa das pessoas com visão monocular, retirou a própria prótese ocular em um evento do PL Mulher, a pedido da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que pegou a prótese e colocou no bolso.

A deputada disse que é habitual Michelle Bolsonaro fazer esse pedido, mas a parlamentar afirma que não fica incomodada ou constrangida, o que encerra a discussão.

Amália Barros apoiou Jair Bolsonaro nas últimas eleições e aproveitou o momento para elogiar a aprovação do ex-presidente à lei que incluiu a visão monocular na lista de deficiências visuais.