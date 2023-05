Fabulosa mãe

A vida atípica transcorre por um caminho de imposições pesadas.

Mirem-se no exemplo daquelas mulheres da Ucrânia que enfrentaram mísseis e percorreram quilômetros carregando seus filhos com deficiência e seus velhos sem movimentos para longe da guerra.

Tente cantar como Chico Buarque e, mesmo sem querer, você vai ouvir o som das bombas crescendo sobre a música do violão até escutar somente explosões.

Ser mãe com deficiência, ter filho com deficiência, ter mãe com deficiência, tudo junto ou cada um de uma vez. Seja qual for a ordem, a vida atípica transcorre por um caminho de imposições pesadas, de muitas cargas e poucas caçambas, de força contrária e músculos cansados.

Minha mãe ouviu que eu, ainda antes da adolescência, estava condenado - sim, condenado -, e ela teria que aceitar esse destino. Até hoje, ela diz "como isso poderia acontecer com menino tão ativo?".

Minha mãe não aceitou essa condenação e, viúva, com outros dois filhos pequenos que não entendiam o que acontecia comigo - eu também não entendia -, usou os recursos disponíveis para buscar uma explicação. Muitas brincadeiras no parque e passeios na praia ficaram para depois. E a condenação não se confirmou.

Minha sogra não teve uma filha com deficiência, mas minha esposa tem uma mãe com deficiências severas e as renúncias extremas foram impostas de maneira acelerada.

Minha esposa é filha de uma mãe que se tornou atípica pelo tempo e as circunstâncias, com um marido atípico, em uma vida de pequenas caçambas e forças contrárias, que reúne energias e apoios para carregar todas essas cargas.

Tente romantizar a maternidade em meio às deficiências e você vai encontrar as renúncias extremas sobre todas as fábulas.

Na verdade, não tente. É injusto.