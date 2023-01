Famílias lutam contra fechamento de escola referência para pessoas com deficiência

Pais de alunos da escola Anne Sullivan afirmam que o prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior (PSDB), se recusa a recebê-los para conversar sobre a situação dos estudantes e da instituição (Reprodução).

Famílias de estudantes da Fundação Municipal 'Anne Sullivan' (FUMAS), em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, lutam contra o fechamento da instiuição e a demolição do imóvel. Fundada em 1977, a entidade recebe crianças com deficiência que têm sequelas moderadas e severas, é referência no atendimento educacional especializado, com máximo de três alunos em cada sala de aula.

A Prefeitura de São Caetano afirma que está em andamento o projeto para a construção de um complexo municipal de atenção à pessoa com deficiência no local. "Representará um grande salto nas políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência, tratando inclusive doenças raras. Existem possibilidades sendo ofertadas e um projeto de acompanhamento para que nenhum direito seja negligenciado. O diálogo começou, está aberto e assim permanecerá, como sempre foi em nossa gestão. Nenhuma criança ficará desassistida", diz a Secretaria de Comunicação em nota produzida pela Secretaria de Educação e enviada ao blog Vencer Limites.

Marcelo Patelli, pai de uma menina de 8 anos que tem a Síndrome de Tatton-Brown-Rahman e frequenta a Anne Sullivan desde o começo de 2021, diz que não há transparência no processo. "Propositalmente, as informações por parte da Prefeitura não são claras. Sabemos que o objetivo é demolir o prédio, mas não vimos nenhum projeto para aquele local", diz. "Já participei de três reuniões. Na primeira, em 11 de novembro, com a secretária de Educação e apenas quatro pais, fomos oficialmente informados sobre o encerramento da escola", conta. "Para essa divulgação, fomos convocados em pequenos grupos, o que evitou confusão, e não há nenhuma ata registrada", comenta.

Patelli diz que, em outubro, quando ouviu rumores sobre o encerramento das atividades da Anne Sullivan, procurou a direção da escola, que negou a informação. "Mentiram para mim e no mês seguinte foi confirmado", ressalta. "Na segunda reunião, em 16 de novembro, alguns pais foram à Anne Sullivan questionar a diretoria. Esse encontro está registrado em ata. E a terceira reunião, no dia 22 de novembro, todos os pais foram convocados, a discussão foi bem mais longa e completa. Perguntamos por qual motivo o prefeito (José Auricchio Júnior - PSDB) se recusa em nos receber", conta.

Vazio - Nenhum aluno está matriculado na Escola Anne Sullivan para o ano letivo de 2023, segundo Marcelo Patelli, por ordem da Prefeitura. "Não teve rematrícula. A Prefeitura entregou pedidos de transferência para alguns pais, por uma suposta escolha desses pais", comenta.

"Dos pais que estão nessa luta, alguns com filhos de 16 anos fizeram a terminalidade antecipada para encerrar o período escolar e encaminhar esses alunos às oficinas, clínicas terapêuticas para autonomia, melhorar a mobilidade, conseguir comer sozinhos, aprimorarem a comunicação, com apoio de terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e outros profissionais. Para alunos mais novos, esse tipo de atividade costuma ser feita no contraturno. Vão para a escola de manhã e para a clínica à tarde", explica Patelli.

Sem opções - A Prefeitura argumenta que "o movimento que aconteceu com a escola Anne Sullivan é fruto de políticas que entendem que as crianças têm o direito de estar em escolas regulares, se assim os familiares entenderem. Não é uma escolha em detrimento da outra. Há ainda excelentes escolas especiais que atendem os estudantes de São Caetano do Sul, conveniadas com a Prefeitura, sendo também uma opção de escolha totalmente gratuita para as famílias".

As famílias dizem que a Prefeitura apresentou, para transferência dos estudantes, duas opções que não fazem parte do ensino regular. Uma delas é a Apae de São Caetano, que mantém convênio com a cidade para subsídio a 70 alunos, com média de R$ 700 repassados pela administração municipal mensalmente por cada estudante conveniado.

Pais de estudantes da Anne Sullivan dizem que a Apae de São Caetano exige uma 'contribuição voluntária', com valor estipulado conforme a situação financeira de cada família, mas que, quando a família não faz essa 'contribuição', a criança é retirada da instituição.

Questionada sobre essa afirmação, a Apae de São Caetano declarou em nota que não exige contribuição voluntária, mas explicou na mesma nota que "as famílias passam pelo serviço social, onde é realizado o estudo sócioeconômico para participarem dos programas oferecidos, através de contribuição social espontânea, se tornando sócio contribuinte, tendo assim, todos os programas à disposição dos assistidos que não são cobertos por convênios municipal, estadual e federal".

Ainda de acordo com a nota da Apae de São Caetano, "as famílias que não optarem em serem sócio contribuinte são cobertas por convênios e permanecem na Apae, como preconiza o estatuto das Apaes, porém não se beneficiarão das modalidades extras que um associado se beneficia. Portanto, nenhum assistido é impedido ou desligado dos encaminhamentos ofertados pelo município ou estado".

Em áudio enviado ao blog Vencer Limites, a mãe de uma ex-estudante da Apae de São Caetano afirma que recebia uma cobrança mensal com o nome 'contribuição espontânea', que garantia a participação da criança com deficiência em determinadas atividades. "Se eu não pagasse, eles cortavam a terapia", diz a mãe (o nome não será revelado para evitar represálias).

Continua após a publicidade

"No tal estudo sócioeconômico, nós eramos obrigados e mostrar todas as nossas contas, apresentar holerite, comprovar quanto era gasto com água e luz, se recebíamos benefício assistencial federal, estadual ou municipal. Tudo é somado e, desse montante, calculam o valor da mensalidade", detalha a mãe da ex-aluna da Apae de São Caetano.

Marcelo Patelli conta que esteve na Apae de São Caetano e foi informado no local que a instituição não pode receber alunos com menos de 12 anos. "Visitei a Apae para conhecer a unidade e saber qual seria a infraestrutura oferecida para minha filha. Uma das profissionais que me atendeu disse que a Secretaria de Educação não permite alunos com menos de 12 anos".

Patelli também esteve em uma reunião com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São Caetano, no dia 20 de dezembro, e afirma ter sido abordado por outra integrante da Apae. "Essa pessoa me falou que, se a Prefeitura mandar, eles recebem alunos mais novos, mas quando estive na Apae, não vi nenhum aluno que parecia ter menos de 12 anos", diz.

A Apae de São Caetano do Sul disse em nota que "é habilitada a receber crianças para a escolaridade a partir dos seis anos de idade, correspondente ao Ensino Fundamental I".

Alunos acumulados - A outra instituição indicada pela Prefeitura de São Caetano do Sul para as famílias dos estudantes da Fundação Anne Sullivan é a Escola Metodista 'O Semeador', que também é específica para alunos com deficiência e não faz parte da rede regular.

Marcelo Patelli ressalta que também visitou a Escola 'O Semeador' e descreveu uma série de precupações. "É uma escola muito seriada, minha filha tem oito anos e poderia ficar na mesma sala com crianças de até 12 anos, mas a própria escola diz que as crianças podem compartilhar salas com colegas que têm quatro anos a mais ou a menos, o que iria reunir na mesma sala alunos de 8 a 16 anos", destaca.

Outro problema levantado por Patelli é a quantidade de estudantes por sala na Escola 'O Semeador', o que gera temor sobre a atenção individual às crianças. "O mínimo por classe é seis alunos, muito diferente da Anne Sullivan, que tem, no máximo, três, porque elas precisam de muito apoio, sempre com uma professora e uma assistente, além de outra assistente em tempo integral, quando necessário. Na Escola 'O Semeador' não há esssa estrutura, somente uma pessoa no corredor que auxilia quando é acionada. Além disso, a maioria dos estudantes já está na idade adulta", comenta.

Continua após a publicidade

O pai da aluna da Escola Anne Sullivan também ficou insatsfeito com a precariedade dos recursos de acessibilidade na Escola 'O Semeador'. Segundo ele, há vários detalhes que podem colocar em risco as crianças. "É um prédio com andar superior, que não tem elevador, somente escada e rampa, mas a rampa é descoberta em alguns trechos. Chovia quando estivemos lá e não havia como passar pela rampa sem ficar molhado. O acesso às escadas não é protegido em todos os ambientes com salas de aula, algo perigoso porque as crianças podem tentar subir ou descer sozinhas", diz.

O blog Vencer Limites entrou em contato com a Escola 'O Semeador', pediu posicionamento à críticas feitas, mas não houve resposta.

"Acredito que seria muito difícil para as duas escolas (Apae e O Semeador) atenderem todos os alunos da Anne Sullivan com a mesma qualidade. Na verdade, está claro que a Prefeitura não se importa com essa questão", comenta Marcelo Patelli.

"Tecnicamente, eles ainda não podem fechar a Anne Sullivan, porque é preciso alterar uma lei, mas eles podem suspender as atividades e manter o CNPJ ativo sem precisar mexer na lei. No dia 30 de novembro foi publicado no Diário Oficial de São Caetano do Sul (páginas 34, 35, 36, 37 e 38) um edital da escola para contratação de auditoria externa dos útimos dez anos, cinco para trabalhistas e dez para outros assuntos. Uma auditoria desse tipo, normalmente, é feita para encerramento de atividades, o que desmente o prefeito quando ele diz que a fundação não vai fechar", comenta.

Em casa - "Minha filha faz imunoterapia com gamaglobulina humana, além de outras várias terapias. Nosso plano sempre foi de que ela seja preparada para frequentar a rede regular. Neste ano, ela começou a participar de integração em uma EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil), uma vez por semana, com acompnhamento de professora da Anne Sullivan, mas minha filha começou a ficar doente porque tem imunodeficiência", explica Marcelo Patelli. "Ainda não definimos a nova escola, queremos poucos alunos em sala ou ensino domiciliar e, até este momento, optamos pelo domiciliar, mas sabemos que não terá a mesma qualidade porque em casa não há a mesma infraestrutura", diz.

Justiça - "Ninguém consegue entender por quais motivos a Prefeitura quer fechar a Escola Anne Sullivan, que é referência", comenta Patelli. As famílias pretendem ajuizar ação na Justiça e já contrataram advogados, além de conversarem com o Ministério Público e o Conselho Tutelar. "Um vereador já denunciou o caso na Câmara. Vamos entrar com uma ação cível apontando negligência da Prefeitura, que não apresentou proposta de encaminhamento com o mesmo nível de qualidade e infraestrutura para manter o desenvolvimento dos nossos filhos. E argumentando que o fehamento da Anne Sullivan que não é uma urgência. O prefeito não pode simplesmente dar uma canetada", afirma.

"Na página da Prefeitura consta que, todo ano, a Anne Sullivan custa R$ 8,5 milhões. Em 2022, foram 22 estudantes matriculados, mas esse será o mesmo orçamento para 2023, sem aluno nenhum. Alguém precisa explicar tudo isso", finaliza Marcelo Patelli.

Continua após a publicidade