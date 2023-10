Fundamentalismo e lobby

Inclusão no trabalho não é assistencialismo.

Há uma tentativa constante de modificar a Lei de Cotas (n° 8.213/1991) e enfraquecer sua eficácia por meio de alternativas à contratação de trabalhadores com deficiência, seu objetivo original.

Entre as muitas propostas, ganhou repercussão recente o Projeto de Lei(PL) 1231/2015, do deputado Vicentinho Júnior (PSB-TO) que prevê "mecanismos de facilitação da contratação de pessoas com deficiência na iniciativa privada e medidas de compensação a serem adotadas quando a cota mínima não puder ser alcançada por razões alheias à vontade do empregador".

A Lei de Cotas estabelece contratação registrada, conforme a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), de 2% a 5% de pessoas com deficiência em empresas com 100 ou mais funcionários.

No texto original, por exemplo, o PL sugete que "o controle estatístico tomará por base um banco nacional de currículos dos interessados em preencher vagas reservadas à pessoa com deficiência, em que, além da identificação civil do interessado, serão incluídos dados que permitam localizar seu perfil profissional".

Outra medida proposta é que "os percentuais de contratação de pessoas com deficiência serão aplicados sobre a totalidade dos trabalhadores que laborem na empresa, desconsiderados os postos de trabalho submetidos a condições de periculosidade ou insalubridade, nos termos do regulamento" e "as empresas que comprovem que, por razões alheias à vontade do empregador, não conseguiram completar o percentual mínimo de vagas reservadas às pessoas com deficiência, estarão isentas da multa correspondente, quando adotarem uma ou mais das seguintes medidas compensatórias" como bolsas de estudo, cursos de capacitação e doações a instituições.

Segundo dados oficiais, entre as 18 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, apenas 486 mil têm emprego formal (Pnad, IBGE).

Em setembro, o PL chegou à Comissão de Trabalho (CTRAB) da Câmara, com parecer favorável da relatora, a deputada Fernanda Pessoa (UNIÃO/CE), e decisão sobre cinco apensados e uma emenda.

Bandeira LGBTQIAPN+ está na fachada do Tarantino Coffee 'n Geek desde junho.

Na semana passada, o café 'Tarantino Coffee 'n Geek', que funciona desde 2019 no andar térreo do Shopping Parque Balneário, em Santos-SP, no bairro do Gonzaga, atacado por uma mulher contrária à bandeira com as cores do arco-íris fixada na fachada do local desde junho em apoio ao Dia Internacional do Orgulho LGBT, foi reconhecido como o primeiro empreendimento do Estado de São Paulo a promover inclusão, diversidade e respeito.

O certificado de 'LGBTQ Friendly' foi emitido pela Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC) e entregue pessoalmente ao proprietário do estabelecimento por dois representantes da pasta.

Também na semana passada, o Projeto de Lei n° 5.167/2019, que prevê a proibição do casamento homoafetivo, foi aprovado pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados.