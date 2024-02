Movimento contínuo de sobe e desce impede o exercício da cidadania da pessoa com deficiência.

Duas decisões recentes de órgãos públicos expõem a gangorra de movimento contínuo que sobe e desce a pessoa com deficiência da exclusão à visibilidade e novamente à exclusão.

PUBLICIDADE A visibilidade vem por meio de uma resolução (n° 198, de 1° de fevereiro de 2024) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão do Ministério da Fazenda que fiscaliza as atividades no mercado financeiro, corretoras, empresas e investidores. A CVM determinou a inclusão no formulário de referência das companhias de capital aberto um campo específico para divulgação de informações sobre as funcionários com deficiência. O detalhamento será exigido a partir de 2025, mas as informações já podem ser apresentadas no campo de indicadores relevantes de diversidade. É uma vitória da população com deficiência, obtida unicamente pelo esforço da Rede do Abraço, instituição de empreendedorismo, empregabilidade e direitos da pessoa com deficiência.

"Quando a gente se deparou com a resolução da CVM de 2021 que excluiu a pessoa com deficiência de recortes sociais obrigatórios de informe por parte das companhias abertas, a Rede do Abraço iniciou um trabalho de articulação. Solicitamos uma audiência particular para entender as razões de incluir apenas gênero, cor ou raça, e faixa etária, deixando os demais recortes para 'outros indicadores de diversidade que o emissor entenda relevantes', Ouvimos que a pessoa com deficiência realmente não estava no radar deles", diz a advogada Renata Fridman diretora-presidente da ONG.

"Nos manifestamos formalmente e encontramos a CVM aberta ao diálogo, mas cheia de burocracias que poderiam impor entraves à inclusão da pessoa com deficiência, como a abertura de audiência pública e uma agenda regulatória. Pedimos que o processo fosse ágil, com base nas normas da própria CVM, e a Comissão acatou nossas sugestões", destaca a advogada.

Entenda - A informação sobre a composição do quadro de funcionários vai ultrapassar o RH das empresas, chegar em outras áreas internas e ampliar a conscientização.

Outro ponto importante é o mercado ter acesso às informações. São investidores com políticas de sustentabilidade que usam dados positivos ou negativos relacionadas à inclusão de pessoas com deficiência e vão saber quem de fato é inclusivo, algo que poderia ser exposto somente pela fiscalização, multa e processo judicial quando uma companhia contrata ou não trabalhadores com deficiência.

Exclusão - Em outra decisão, que reforça a exclusão, o governo do Distrito Federal impediu que autistas aprovados em concursos assumam seus cargos sob o argumento de que não são pessoas com deficiência.

"A Subsaúde/SEEC esclarece que, durante o exame admissional, são aferidas as condições de aptidão de cada candidato(a), por meio de exame físico, laudos médicos específicos, exames complementares e anamnese (histórico clínico). Para as avaliações relacionadas a pessoas com deficiência, que concorrem sob o sistema de cotas, as juntas médicas observam a regulamentação atinente ao tema, seguindo critérios técnicos e legais, com vistas à aferição da condição de aptidão ao exercício do cargo, seguindo os parâmetros técnicos (Lei Federal nº 13.146/15; Lei Federal nº 12.764/12; Leis Distritais nºs 4.317/09 e 4.949/12; entre outros regulamentos relacionados ao tema). A SubSaúde/SEEC reforça que não há qualquer confrontamento acerca do diagnóstico oferecido por profissionais assistentes, dos candidatos que se apresentam ao exame admissional. No entanto, no caso dos candidatos com diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista), é necessário observar o disposto na Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, nos incisos I e II do art. 1º. A conclusão exprimida pela junta depende da análise de cada caso não havendo qualquer orientação ou previsão legal acerca do indeferimento de candidato(a) diagnosticado com TEA suporte nível 1 ou leve, por exemplo. Nesse sentido, a justificativa para eventual indeferimento depende da análise do caso concreto", afirmou o GDF em nota.