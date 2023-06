Pinacoteca Benedicto Calixto guarda documentos históricos, objetos pessoais e mais de 60 obras do artista, uma biblioteca com 2.300 volumes, centenas de catálogos e revistas.

Transformar espaços antigos, históricos ou clássicos para tornar essas construções acessíveis a pessoas com deficiência é uma grande provação. São edificações com características específicas, erguidas sem nenhum pensamento nas diversas necessidades dos visitantes, em um tempo no qual ter deficiência era uma sentença de isolamento e exclusão.

Felizmente, o avanço do conhecimento sobre a acessibilidade e as muitas tecnologias disponíveis permitem modificar prédios centenários e incluir recursos que abrem o local para gente com condições diferentes.

Em Santos, litoral de SP, minha cidade, minha casa, a Prefeitura anuncia atualizações no casarão na orla da praia do Boqueirão (Avenida Bartolomeu de Gusmão, n° 15) onde funciona a Pinacoteca Benedicto Calixto, um dos equipamentos turísticos mais bonitos e interessantes do País.

Vai ter rampa e elevador a partir do andar térreo, reforma nas escadas e nos banheiros, piso tátil, comunicação visual e outros itens. Tudo ao custo de R$ 478 mil.

Reportagens a respeito da novidade destacam que a Pinacoteca vai 'ganhar' acessibilidade, termo comum no jornalismo quando um espaço público é transformado, mas que precisa ser reavaliado porque a inclusão de recursos que garantem a presença e a participaçuão de pessoas com deficiência é uma obrigação, não um presente.

Você pode considerar esse detalhe insignificante ou até preciosidade exagerada. Não é. A produção de informação de qualidade passa pelo entendimento de que a acessibilidade é uma necessidade básica, exigência legal, imprescindível nos tempos atuais.

E resta saber como vai ficar o entorno do prédio, com calçadas em mosaico de pedras portuguesas, um pesadelo para quem usa cadeira de rodas ou tem limitações de movimentos para caminhar, por exemplo, para ir até o bistrô muito agradável e o restaurante instalados nos fundos. O piso é bastante desnivelado e perigoso.