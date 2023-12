Clique na imagem para ouvir a audiodescrição.

Está no ar o projeto 'Beco Online', página com audiodescrição dos murais do Beco do Batman, na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo.

O lançamento marcou o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, celebrado em 13/12. É uma ação de voluntários para tornar as obras acessíveis e inclusivas.

O 'Beco Online' não apresenta imagens dos murais, apenas as trilhas de audiodescrição detalhadas para proporcionar uma "experiência crua, sem julgamentos, interpretações ou censura, incentivando a liberdade de apreciação ou discordância, utilizando apenas um dispositivo, celular ou computador, e fones de ouvido".

O material foi desenvolvido por audiodescritores, com validação de uma consultora cega. Posteriormente, um QR Code será fixado nos murais para liberar o recurso acessível a quem visitar presencialmente o Beco.

Conheça no link https://somosacessibilidade.com.br/beco-online.