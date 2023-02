Imbrólio da isenção de IPVA em SP

Aproximadamente 42 mil pessoas com deficiência aguardam laudo do IMESC. Foto: Estadão

Neste 72º episódio da coluna Vencer Limites na Rádio Eldorado FM (107,3), o imbrólio para quem busca a isenção de IPVA (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores) em SP, uma comprovação em tempo real do estrago que uma má decisão pode causar.

Em 2020, o governador na época, João Doria, enviou à Alesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo, o Projeto de Lei nº 529, que extinguia diversos órgãos estaduais, inclusive o IMESC, o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo.

Esse PL foi aprovado e se tornou a Lei nº 17.293, de 15/10/2020, mas alguns deputados mantivem o IMESC vivo por meio de uma emenda. Então, o governo paulista determinou que o laudo para comprovação da deficiência seria emitido pelo Instituto.

A partir do segundo semestre de 2021, até agora, de acordo com a Secretaria da Fazenda, 42 mil pessoas com deficiência pediram renovação da isenção de IPVA ou trocaram de carro e solicitaram atualização do benefício.

A Sefaz informou ao blog Vencer Limites que, até esta segunda-feira, 23, o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC) tinha 25 clínicas cadastradas e 31.998 vagas disponíveis para agendamentos de perícias médicas em Araçatuba, Itapetininga, Jundiaí, Osasco, Jaú, Santos, Itapecerica da Serra, Sorocaba, São Bernardo do Campo, Botucatu, Mauá, Barra Bonita, São Paulo e São José do Rio Preto. O agendamento vai até dia 28 de fevereiro.

"A isenção do IPVA é concedida às pessoas com deficiência em grau moderado, grave ou gravíssimo. Desde 21 de novembro de 2022 até o momento, foram agendadas 30.217 perícias e 11.285 laudos expedidos em clínicas credenciadas pelo IMESC. O credenciamento de clínicas interessadas em realizar as perícias continua aberto. As entidades médicas públicas ou privadas devem seguir a todas exigências do edital", diz a Secretaria da Fazenda.

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) não permite ao IMESC a divulgação dos dados completos das clínicas, mas com o nome e o CNPJ dessas instituições publicadas no Diário Oficial, uma pesquisa no Google mostra todos os detalhes. Acontece que não é permitido ir direto às clínicas. Na verdade, isso só atrapalha e causa tumulto. É obrigatório fazer o pedido pelo sistema do IMESC.

Atualmente, quem faz o agendamento da perícia tem o pedido de isenção aprovado, mas precisa ir até o local credenciado para concluir o processo. Em alguns casos, a distância é bem longa. Para Luiz Augusto, morador de Ribeirão Preto, pai de um menino autista, é impossível conseguir atravessar horas de estrada. E ele já decidiu acionar a Justiça.

O secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência de SP, Marcos da Costa, informou que a pasta emprestou uma parte da equipe ao IMESC para ajudar no trabalho.

Continua após a publicidade

"Foi um equívoco transferir essa responsabilidade ao IMESC sem garantir ao Instituto a estrutura necessária para que o trabalho fosse feito", diz Marcos da Costa. "Neste momento, fazemos um esforço conjunto para agilizar esse processo que prejudica principalmente a população com deficiência", afirma o secretário.