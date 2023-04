Inclusão com eugenia para chutar a pessoa com deficiência que precisa de apoio

Isabelle não foi apoiada e enfrentou muito mais exigências e barreiras impostas pelo DPME, pelo IE Emílio Ribas e pelo governo de SP.

Promover a inclusão de fato exige dedicação, esforço para que o processo seja construído da maneira certa, aplicação de estratégia que garanta à pessoa com deficiência oportunidade equivalente de exercer a atividade profissional que escolheu.

Não há solução na prateleira. É necessário acompanhamento constante e sensibilidade para identificar barreiras que precisam ser derrubadas, inclusive atitudinais, quando funcionários têm de ser orientados ou recolocados.

Incluir dá trabalho porque movimenta o ambiente, expõe preconceitos e obriga todos, principalmente gestores, a agirem na defesa dessa dinâmica, na promoção da acessibilidade.

Em determinados casos, especialmente quando envolvem trabalhadores com deficiência intelectual ou condições neurodiversas, é preciso aplicar metodologias específicas de emprego apoiado.

Essa inclusão é possível, desde que haja interesse, comprometimento e honestidade no processo que permita à pessoa com deficiência mostrar que tem vocações e habilidades para fazer o trabalho proposto.

Eliminar a pessoa com deficiência no meio do caminho, antes de ela exercer efetivamente a função, ter a possibilidade de fazer o trabalho, é jogar fora a pessoa com deficiência porque ela pode dar mais trabalho no período de adaptação, pode demandar mais esforço de gestores e colegas, pode pedir mais ações de apoio. É uma eugenia cínica.

Foi esse tipo de tática que roubou da enfermeira Isabelle Quedas Gadelho, de 24 anos, autista, a possibilidade de ser avaliada durante o exercício profissional no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Após ser aprovada em concurso e submetida a duas provas orais, não previstas no edital, pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado (DPME), a jovem foi considerada inapta e eliminada da seleção.

Em tese, Isabelle teria dificuldades, como a maioria dos candidatos sem deficiência e sem experiência no trabalho, mas que não foram massacrados em duas provas orais de quatro horas de duração e terão a oportunidade de passar pelo estágio probatório (período de três meses antes da efetivação do contrato).

Ao contrário do que se espera de um processo inclusivo conduzido com base em premissas de igualdade e equidade, Isabelle não foi apoiada e enfrentou muito mais exigências e barreiras impostas pelo DPME, pelo IE Emílio Ribas e pelo governo de SP.

A jovem autista foi eliminada do processo supostamente inclusivo exatamente por ser autista, por ter características apontadas como defeitos impossíveis de serem vencidos.

A atitude do governo de SP, do Departamento de Perícias Médicas do Estado e o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, além de maquiavélica, contraria a Lei nº 17.645/2023, que institui a Política Estadual de Trabalho com Apoio para Pessoas com Deficiência.

No último dia 6 de abril, Tarcísio de Freitas, seus secretários, além de parlamentares estaduais e federais que sacodem a bandeira da inclusão e da defesa da população com deficiência, participaram de um evento para apresentar o Decreto nº 67.634/2023, que institui o Plano Estadual Integrado para Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo - PEIPTEA, o Decreto nº 67.635/2023, que dispõe sobre a Educação Especial na rede estadual de ensino, e a Lei n° 17.669/2023 (Projeto de Lei n° 665, de 2020, do deputado Paulo Correa Jr - DEM), que dispõe sobre o prazo indeterminado de validade do laudo médico pericial que atesta o Transtorno do Espectro Autista.

Enquanto o governador, seus escolhidos e outros tantos bajuladores trocavam aplausos, elogios, abraços e sorrisos, a enfermeira Isabelle Quedas Gadelho, autista, era pisoteada e chutada para fora do serviço público sem ter qualquer chance de mostrar seu valor.