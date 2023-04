Inclusão como produto que prioriza views e followers para vender especialidade

Inclusão no trabalho é mercadoria.

Ser objetivo e imparcial na cobertura diária de pautas das pessoas com deficiência é bastante difícil e, não raro, preciso interromper o trabalho e respirar para não ser dominado pela indignação com o fato que estou descrevendo.

É comum eu me confessar, sem querer realmente fazer isso, no título da reportagem. Muitas vezes, fui obrigado a modificar esse título depois da matéria publicada porque a frase escolhida era muito mais opinativa do que descritiva e passava longe do que determina a técnica jornalística.

Há confusão atualmente entre ser jornalista, ativista e influenciador de rede social, entre ser imparcial e objetivo, indignado e agressivo, entre reportar o fato de maneira distanciada ou produzir um artigo para expor opiniões.

Essa confusão, preciso alertar, está soterrando o jornalismo profissional. Não atuar em primeira pessoa e dar protagonismo à notícia parece ser algo que não interessa a mais ninguém, e o que precisamos fazer para manter nossa existência, nossa sobrevivência, é tratar os fatos como menos importantes do que as opiniões, mesmo sem ter conhecimento para fazer uma análise coerente.

E como tem gente sem qualquer informação e conhecimento expelindo avalanches de bobagens na plataformas, redes e canais da web, ganhando status e acumulando espaços de fala.

Exercer o jornalismo com ética e profissionalismo para dar visibilidade às pautas realmente importantes da população com deficiência, sem agir como boneco de pano e bobo da corte na Internet, parece ser inútil, mas eu prefiro que meu trabalho tenha impacto real na vida de uma pessoa que foi desrespeitada e luta por reparação e justiça, do que cacarejar toneladas de baboseiras.

Continua após a publicidade

Aprendi recentemente, da pior maneira, que a inclusão transformada em produto vende especialidade, com uma hierarquia de importância que prioriza views e followers.

Entendi que, nesse caso, sou apenas volume no clipping.

Aprender, felizmente, é a grande proposta da vida.