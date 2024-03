Individualismo disfarçado de inclusão estimula o ódio à diversidade

O caso registrado nesta quarta-feira, 20, em Santos, litoral de SP, na Escola Estadual João Octávio dos Santos, no Morro do São Bento, não foi o primeiro contra o aluno autista, segundo relatos da mãe do menino ao jornal A Tribuna.

"Ele defende o irmão mais velho, transexual, já foi abordado dentro do banheiro e os meninos tentaram ver a parte genital dele para confirmar se ele era menino ou 'transformers', apelido que deram ao irmão, e ele começou a ter medo de ir ao banheiro na escola", diz a mãe.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou que a escola convocou os responsáveis pelos alunos acusados, a Diretoria de Ensino de Santos indicou supervisor para apurar o caso, com análise de imagens internas, e que uma equipe do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva SP) também acompanha a situação.

Em outra unidade pública, dessa vez na cidade de Novo Horizonte, região de São José do Rio Preto, na Escola Municipal Hebe de Almeida Leite Cardoso, uma estudante negra, também 12 anos, foi atacada por outros alunos com terra e fezes, pisoteada, chamada de "macaca", "cabelo de bombril" e "capacete de astronauta".