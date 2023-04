Informação ou selfie

Não se pode confundir ideia com fato.

É notório que as temáticas do povo com deficiência têm mais visibilidade atualmente, principalmente porque pessoas com deficiência, suas famílias e apoiadores usam as ferramentas disponíveis para exigir representatividade em todos os setores

Quanto mais gente junta nessa trilha, mais força temos para quebrar barreiras, mas é preciso manter a fibra.

Temas menos agradáveis, espinhosos, difíceis de abordar, que exigem apuração e explicações de especialistas (de verdade) costumam ser ignorados. Mexer nos vespeiros que cercam a população com deficiência dificilmente atrai patrocinadores.

Recebo convites constantes para levar minha experiência e conhecimento a palestras, eventos e publicações, e os organizadores dizem não ter recursos para pagar por minha participação, mas investem pesado na trupe das selfies.

Evidentemente, recuso a chamada.

O comprometimento com a igualdade na coletividade é sim muito exaustivo e gera ataques de todos os lados, costuma limitar o número de leitores, ouvintes, seguidores e inscritos, demanda coragem e grande esforço para continuar.

Aquele texto sem trilha sonora, sem mensagem positiva, sem pegada motivacional, sem lição de moral, sem poesia, mas com aprofundamento e veracidade - aquele que você desiste de ler antes de terminar o primeiro parágrafo - é, certamente, muito mais necessário do que mais um vídeo de 15 segundos que explica de novo o que é capacitismo.

Opinar sobre tudo, formar juízo sem base, sem informação, resulta em uma infinidade de bobagens cada vez mais absurdas e disseminadas como realidade.

Não se pode confundir ideia com fato.