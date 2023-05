Invisível na firma

É uma navegação exaustante.

Pessoas com deficiência convivem com um constante movimento de conquistas e retrocessos, o que alcançamos hoje é quebrado amanhã e reconstruído de outra forma no dia seguinte. Nossa vida é uma eterna viagem por um mar revolto com poucos momentos de estabilidade.

É uma navegação exaustante. A ondulação joga avanços e declínios sobre nós, impõe adaptações o tempo todo para que nosso barquinho não afunde e nós deixemos de existir.

As discussões sobre inclusão no trabalho mostram de maneira prática como essas mudanças afetam nossas vitórias.

O esforço nos últimos 30 anos, com a Lei de Cotas (n° 8.213/1991) e a fiscalização, gerou modificações reais nas corporações. Você dirá que o resultado ainda é mínimo. É verdade, mas estamos lá e, de muitas formas, o ambiente de trabalho foi estremecido, teve de ser refeito e essa reforma é positiva.

Gente com deficiência, antes uma mera imposição, passou a ser considerada por suas contribuições profissionais. Mais do que isso, surgiu um protagonismo, veio a visibilidade, mencionar as pessoas com deficiência era obrigatório, não havia como ocultar essa presença sem incomodar a equipe, era uma clara e inaceitável discriminação.

E veio mais uma onda.

Nos últimos cinco anos, fomos engolidos pelo debate a respeito do ESG - (Environmental, Social and corporate Governance), ou governança ambiental, social e corporativa, que avalia a atuação de uma empresa além do lucro e pela evolução da sociedade.

Os movimentos em torno do ESG não são exatamente uma novidade e quem é do ramo sabe que essa conversa já faz parte das reuniões do escritório há um bom tempo, mas a sigla, as explicações sobre o que isso significa e suas aplicações ganharam mais evidência aqui no Brasil a partir da pandemia de covid-19, quando o mundo corporativo descobriu que há seres humanos em suas equipes.

Citar as pessoas com deficiência nos eventos, encontros, lives, seminários, fóruns e qualquer outra ação voltou a ser desnecessário. Agora somos parte do 'Social' e sequer há uma forma concreta de medir nossa participação. O barquinho está lá no meio das ondas e, novamente, ninguém enxerga.

É uma alteração quase imperceptível, mas que para as pessoas com deficiência significa a não existência e, por consequência, o esquecimento e a insignificância nas decisões.

O resultado desse desaparecimento você consegue observar nos índices da diversidade nas corporações, nos investimentos em acessibilidade, nas demissões de funcionários com deficiência ou nos processos seletivos que identificam as características inerentes ao candidato com deficiência como defeitos que impedem sua presença.

Voltamos a ser invisíveis na firma.