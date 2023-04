Já está no papel, mas e na prática?

Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de SP, e Marcos da Costa, secretário de estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Neste 83º episódio da coluna Vencer Limites na Rádio Eldorado FM (107,3), comentários sobre leis e decretos recentes do governo de SP para pessoas com deficiência.

Evento do governo de SP na semana passada, com participação de vários secretários e também de parlamentares que atuam na defesa da acessibilidade e da inclusão, apresentou decretos e leis para a população com deficiência.

Chamo sua atenção para o Decreto nº 67.635, de 6 de abril de 2023, que dispõe sobre a "Educação Especial na rede estadual de ensino".

Trecho muito importante desse decreto está logo no primeiro artigo: "A Educação Especial constitui modalidade transversal da Educação Básica, perpassa todas as etapas e modalidades de ensino e será constituída como parte da educação regular, visando a favorecer o processo de escolarização dos estudantes atendidos".

Na sequência, no primeiro item do segundo artigo, o decreto estabelece que "para assegurar o acesso à Educação Básica aos estudantes da rede estadual de ensino elegíveis para a Educação Especial, o Estado de São Paulo dará ênfase ao direito à matrícula em classes comuns do ensino regular da Educação Básica, em qualquer modalidade de ensino".

Outro ponto que vale ressaltar está no capítulo 3, que trata dos serviços da educação especial e determina que o apoio aos estudantes com deficiência será feito por "docente habilitado ou especializado na modalidade da Educação Especial, que atua na mediação pedagógica realizada no contraturno escolar, turno extra ou no turno escolar", ou seja, trabalho feito por professores com conhecimento específico, na sala de aula do ensino regular ou no segundo período do dia, sempre com o aluno integrado ao ensino regular e jamais enjaulado em salas ou instituições.

A fundadora da Turma do Jiló, Carolina Videira, que implementa programas de educação inclusiva em escolas públicas, elogiou o decreto, com ressalvas. "O decreto é bom porque reforça e esclarece pontos que geram dúvidas na LBI (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, n° 13.146/2015). Ainda assim, é necessário que seja efetivamente aplicado, que se transforme em prática no dia a dia das escolas. E também é essencial que seja ordem nas escolas particulares, porque isso não está especificado no texto do decreto".

Também foi publicado o Decreto nº 67.634, de 6 de abril de 2023, que institui o "Plano Estadual Integrado para Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo - PEIPTEA".

E na mesma edição do Diário Oficial de SP foi publicada a Lei n° 17.669, 06 de abril de 2023 (Projeto de Lei n° 665, de 2020, do deputado Paulo Correa Jr - DEM), que dispõe sobre o prazo indeterminado de validade do laudo médico pericial que atesta o Transtorno do Espectro Autista, aquele que havia sido vetado por orientação da Secretaria da Saúde, sob o argumento de que o autismo seria reversível.

Segundo a nova lei, "o laudo poderá ser emitido por profissional da rede de saúde pública ou privada, observados os demais requisitos para a sua emissão estabelecidos na legislação pertinente", o que compreende atualmente a avaliação biopsicossocial.

Somando a essas três publicações a Lei nº 17.645/2023, que institui a Política Estadual de Trabalho com Apoio para Pessoas com Deficiência, temos uma base importante de garantias para a população com deficiência de SP, mas é essencial que tudo isso seja realmente feito, que políticas públicas acompanhem essas regras, que não fiquem somente no papel.

Caso contrário, situações como a vivenciada pela enfermeira Isabelle Quedas Gadelho, autista, aprovada no concurso para trabalhar no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, considerada inapta para a função após ser submetida a duas perícias.

O que significa exatamente para o governo de SP, para o IE Emílio Ribas e para o Departamento de Perícias Médicas do Estado (DPME) o trabalho com apoio para pessoas com deficiência?

A família de Isabelle pediu o laudo da perícia. "Assim que tiver acesso, vou judicializar e abrir um boletim ocorrência na delegacia da pessoa com deficiência", afirmou Antônio Gadelho, pai da enfermeira.