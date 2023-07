Jogos do Brasil na Copa Feminina têm transmissão com acessibilidade completa

Canal 533 da Claro direciona para site da BePlay.

Os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina de 2023 podem ser acompanhados com acessibilidade completa para pessoas com deficiência na programação da Claro TV por meio da página da solução brasileira BePlay, que oferece audiodescrição, legendas closed caption e interpretação em Libras da transmissão do SporTV.

O Brasil estreia na fase de grupos nesta segunda-feira, 24, às 8h (horário brasileiro), contra o time do Panamá.

Para entrar no website da BePlay, basta direcionar o smartphone ou tablet para o QR CODE apresentado no canto superior direito da tela do canal 533. O serviço pode ser usado em qualquer lugar, inclusive nos estádios.

Todos os recursos são feitos por seres humanos, em tempo real. As legendas são produzidas por estenotipia, os audiodescritores e intérpretes de Libras atuam ao vivo. No caso da audiodescrição, por causa do delay na transmissão das imagens, as pessoas com deficiência ficam aproximadamente dois segundos à frente nas informações.

A Copa do Mundo Fifa de Futebol Feminino de 2023 é disputada entre os dias 20 de julho e 20 de agosto na Austrália e na Nova Zelândia. É a nona edição do torneio e a primeira sediada em dois países (saiba mais aqui)

