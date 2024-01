Lei garante Libras em shows e pune a discriminação

A Prefeitura de Santos afirmou que não vai comentar o post. A Congregação Santista de Surdos manifestou repúdio.

Para que a manifestação completamente preconceituosa e absolutamente desinformada da médica se torne um caso de polícia e de Justiça, basta uma denúncia.

O pensamento da endocrinologista Maria Cândida Fernandes reflete e repete uma percepção totalmente ultrapassada da deficiência e da importância da acessibilidade. Não é apenas a avaliação totalmente médica da pessoa com deficiência, mas a certeza de que direitos são justificáveis apenas para grupos seletos, desde que isso não atrapalhe os privilegiados.

Falando em privilégios, a banda Jota Quest também se apresentou para um punhado de participantes do baile da cidade de Santos que desembolsaram R$ 750 pelo ingresso - com renda em prol do Fundo Social de Solidariedade de Santos e parte dos recursos arrecadados direcionados à Casa da Santisticidade. Também havia interpretação em Libras no baile, mas sobre esse evento ninguém reclamou.