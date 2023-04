Liga para a Defensoria

Relação das unidades da Defensoria Pública está na página https://anadep.org.br.

Um levantamento da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP) mostra que aproximadamente 10% dos 15 milhões de atendimentos feitos por ano pela Defensoria Pública da União - ou seja, 1,5 milhão - são referentes a direitos das pessoas com deficiência.

De acordo com a instituição, sete estados - Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo - têm núcleos especializados no tema, prestam orientação jurídica e a defesa em juízo, em todos os graus, de cidadãos de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade. Onde não há essa especialidade, o atendimento é feito pelo Núcleo de Direitos Humanos ou de outros setores porque tratam de direito do consumidor, saúde, infância e juventude.

Essas informações fazem parte da campanha nacional 'Defensoria Pública: em ação pela inclusão', coordenada pela Anadep, que será lançada oficialmente no dia 4 de maio, em Brasília. O evento terá participação do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio de Almeida, da secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Anna Paula Feminella, e do presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados, Márcio Jerry (PCdoB-MA).

Segundo a presidente da Anadep, Rivana Ricarte, a iniciativa é um ponto de partida para a criação da política de acessibilidade da instituição.

"Não estamos no cenário ideal para atender ao nosso público interno e externo, mas queremos avançar nessa pauta. Nosso objetivo é promover a educação em direitos e servir como instrumento da luta anticapacitista e inclusão das pessoas com deficiência em todos os espaços", afirma Rivana Ricarte.

Continua após a publicidade