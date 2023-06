Livro reúne histórias pessoais de autistas sobre uso de remédios

Ebook está à venda por R$ 29,90.

"Os remédios fazem parte do cotidiano da maioria das pessoas no espectro do autismo", destaca o prefácio de 'Medicamentos', lançamento da editora ABarros Inclusiva que reúne 130 depoimentos de autistas e familiares sobre a convivência com medicações de todos os tipos.

"Sentimentos contrários, declarações favoráveis e também a importância dessa realidade onde a in?ústria farmacológica atua de forma tão expressiva estão na obra", completa a editora.

O livro, em formato digital, foi organizado por Cícero Antônio da Silva Neto, de 26 anos, escritor de Garanhuns (Pernambuco). É o quarto trabalho do autor, autista, produzido sempre da mesma forma, com a abertura de espaço para histórias reais.

É um esforço de Neto Silva para dar visibilidade às pessoas com deficiência e divulgar pautas importantes que não recebem atenção, principalmente fora dos grandes centros urbanos.

"Estou muito contente com o resultado desse livro. Já penso em um novo trabalho sobre alimentos. Outro tema importante é o abuso sexual e o bullying contra pessoas com deficiência visual, também contra pessoas com síndrome de Down. Penso na história dessas pessoas e que o bullying sempre vai existir", diz Neto Silva ao blog Vencer Limites.

Adriana Barros, fundadora da editora, tem um filho autista e explica que a proposta da ABarros é levar a bandeira da inclusão por meio de uma comunidade de escritores que produzem obras com narrativas autênticas e verdadeiras, pessoas com e sem deficiência.

"São temas variados dentro da poesia, da crônica, contos, aventuras, mistério, romance, cidadania e muito mais. Fazem parte disso a formação de leitores engajados e um repertório literário diverso e inclusivo, sobre respeito e acessibilidade", afirma Adriana Barros.

O ebook está à venda na página da editora por R$ 29,90.

Neto Silva, escritor de Garanhuns, é autista.