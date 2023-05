Lula aprova PL de Mara Gabrilli que beneficia pessoas com deficiência e câncer

Congresso derrubou veto de Bolsonaro ao Projeto da senadora Mara Gabrilli.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), promulgou na semana passada a Lei n° 14.564/2023, que prorroga a possibilidade de dedução no Imposto de Renda (IR) de doações e patrocínios ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) e ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD). A norma foi publicada na quinta-feira, 4, em edição extra do Diário Oficial da União.

O Projeto de Lei (PL) 5.307/2020, da senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), havia sido aprovado por Senado e Câmara, mas foi totalmente vetado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no ano passado. O veto, no entanto, foi derrubado em sessão conjunta do Congresso Nacional no último 2 de maio.

Para as pessoas físicas, a possibilidade de dedução fica estendida até 2025. Para as empresas, o abatimento vai até 2026.

"A União facultará às pessoas físicas, a partir do ano-calendário de 2012 até o ano-calendário de 2025, e às pessoas jurídicas, a partir do ano-calendário de 2013 até o ano-calendário de 2026, na qualidade de incentivadoras, a opção de deduzirem do imposto sobre a renda os valores correspondentes às doações e aos patrocínios diretamente efetuados em prol de ações e serviços previamente aprovados pelo Ministério da Saúde e desenvolvidos pelas instituições destinatárias", estabelece a nova lei (leia a íntegra)