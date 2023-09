Luta sem fim

Congresso Nacional com projeção de luzes em comemoração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, celebrado em 28 de junho.

O PL 5167/2009 é, por si só, uma desonestidade, um ataque a direitos fundamentais de milhões de brasileiros integrantes da população LGBTQIAPN+, uma afronta à Constituição, retrocede a garantia de diretos estabelecidos em um entendimento distorcido e obscuro de que uma família só é possível quando formada por pessoas heterossexuais, identificadas por gêneros opostos - homem e mulher -, e qualquer outra formação não merece existência.

A advogada criminalista Izadora Barbieri, especialista no setor, explica que a aprovação desse projeto iria criar um imbróglio jurídico que teria de ser avaliado pelo próprio Supremo Tribunal Federal.

"É inconstitucional porque vai contra os princípios basilares da nossa Constituição Federal, da igualdade e da não discriminação. Desconfigura essa constitucionalidade de direitos fundamentais", afirma Izadora Barbieri.

"Em 2011, o STF se posiciona acerca de oito projetos que não avançavam para aprovar a união dos casais de mesmo sexo, na Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, o STF teve que suprir essa lacuna legislativa, mas não mudou a literalidade do artigo 226 da Constituição Federal, que considera união estável aquela entre homem e mulher. O Supremo confere uma nova interpretação, à luz do princípio da igualdade e da não discriminação, dando o mesmo a casais homoafetivos e heteroafetivos, sem alterar o texto", explica a especialista.

"Se aprovado, teria de ser remetido ao Supremo para analisar a constitucionalidade, ainda mais porque colide com uma decisão que está em vigência desde 2011, porque gera uma insegurança jurídica. A ideia desse projeto é alterar o artigo 1.521 Código Civil para inserir um parágrafo único que impede o reconhecimento de uniões homoafetivas como entidades familiares, mas esse direito adquirido não pode ser cassado. Seria um grande imbróglio, discutido de novo no Supremo", diz a advogada.

O artigo 1.521, capítulo III, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil, estabelece sete impedimentos ao casamento: I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil; II - os afins em linha reta; III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante; IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive; V - o adotado com o filho do adotante; VI - as pessoas casadas, e VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte.

Izadora Barbieri reforça que o casamento homossexual tem garantindo direitos e deveres entre os cônjuges e, se houver essa proibição, haverá uma desregularização dessas uniões. "Vão ficar num limbo, perderiam muitos direitos, herança, previdenciários, direitos não regularizados sem o efeito civil do casamento", completa.

Votação - O presidente da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara, deputado Fernando Rodolfo (PL-PE), pautou para esta terça-feira, 19, a votação do PL 5167/2009.

O PL 580/2007, originalmente apresentado pelo ex-deputado Clodovil Hernandes, falecido em 2009, pretendia alterar o Código Civil para reconhecer o casamento homoafetivo.

Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) obrigou, por meio da Resolução Nº 175/2013, que todos os cartórios do País habilitassem e celebrassem o casamento civil entre pessoas do mesmo gênero. Assim, em conformidade com a decisão do STF, o CNJ proíbe que as autoridades competentes se recusem a registrarem as uniões LGBTQIAPN+.

Neste ano, a bancada conservadora resgatou o projeto de Clodovil. O relator, o deputado federal Pastor Eurico (PL-PE), é contrário aos sete apensados favoráveis à união LGBTQIAPN+ e favorável apenas à aprovação do PL 5.167/09, que se opõe ao casamento homoafetivo.