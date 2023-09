Mais um dia para lembrar que em todos os outros dias a pessoa com deficiência é invisível e inexistente.

Celebramos nesta quinta-feira, 21/9/23, mais um Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.

Mais um dia para lembrar que não sabemos quantos somos porque os resultados do Censo 2022 sobre a população com deficiência brasileira serão divulgados somente em 2024.

Mais um dia para lembrar que a falta de acessibilidade torna pessoas com deficiência muito vulneráveis às desinformações, segundo o professor Marco Bonito, da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), que fez esse alerta durante o seminário 'Combate à Desinformação e Defesa da Democracia', organizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Mais um dia para lembrar que ainda há gente que defende publicamente a agressão física a autistas, como fez vereador Eúde Lucas, da Câmara Municipal de Jucás, no Ceará.

Mais um dia para lembrar que pessoas com deficiência enfrentam riscos dez vezes maiores de serem violentadas do que aquelas sem deficiência, segundo a pesquisa global do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA).

Mais um dia para lembrar que, apesar do vasto acervo do Comitê Brasileiro de Acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/CB-040), as necessidades das pessoas com deficiência em projetos físicos e digitais permanecem ignoradas, contempladas em aproximadamente 1% dos trabalhos.

Mais um dia para lembrar que mesmo neste Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, a pessoa com deficiência perde seu protagonismo, como pretendia fazer a Câmara Municipal de São Paulo, que desistiu de homenagear o ex-deputado federal Eduardo Barbosa, já falecido, uma pessoa sem deficiência que, embora tenha atuado como aliado de instituições, se tornou defensor da segregação de estudantes com deficiência em salas e escolas especiais.

Mais um dia para lembrar que as temáticas da população com deficiência são subvalorizadas e tratadas com negligência, desinteresse e oportunismo pela mídia, empresas, assessorias de imprensa, publicidade e marketing.

Mais um dia para lembrar que a pessoa com deficiência engole qualquer rótulo que ajude a projetar sua imagem, aceita ser PCD, especial, exemplo de superação ou qualquer outro carimbo estigmatizador porque é somente assim que podemos fazer parte.

Mais um dia para lembrar que em todos os outros dias a pessoa com deficiência é invisível e inexistente.