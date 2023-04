Conte as boas para promover a acessibilidade e combater o capacitismo.

É uma boa novidade para pessoas com e sem deficiência, uma comprovação da importância e dos benefícios da acessibilidade para todos, a legendagem das mensagens de áudio no WhatsApp, especialmente no Brasil, que tem 147 milhões de usuários do aplicativo e a troca de diálogos sonoros é uma preferência.

Em testes pela empresa desde 2021, a novidade começou a surgir nos smartphones brasileiros nesta quarta-feira, 26.

É comum, mas equivocado, pensar na acessibilidade como uma necessidade específica de gente com deficiência, quase um favor prestado a quem usa determinadas tecnologias e equipamentos para, por exemplo, se comunicar ou locomover.

Quantas mudanças essa evolução pode gerar? Quantas conversas você já adiou por não poder ouvir uma mensagem imediatamente? Quantos diálogos serão possíveis com pessoas com deficiências auditivas e visuais?

Um detalhe bastante importante do recurso é que ele será automático, ou seja, ninguém precisa acionar nada, a legenda vai aparecer logo abaixo do áudio, e todos os arquivos serão processados no próprio celular, sem envio de dados para a nuvem.

Está quebrada, esperamos que permanentemente, uma barreira que sempre impediu a aproximação de mundos pertencentes ao mesmo universo, mas separados por dificuldades de comunicação.

Mande áudio que eu leio, mande texto que eu escuto, mande foto com descrição, mande vídeo com legenda, conte as boas para promover a acessibilidade e combater o capacitismo.