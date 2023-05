Melhor não saber

A mais agressiva das atitudes capacitistas é culpar o indivíduo por todas as barreiras.

É melhor ter dúvidas do que acreditar no conhecimento absoluto. O bloqueio à informação e o não reconhecimento da própria ignorância resultam na paralisação do pensamento, uma trava com consequências ruins para o indivíduo e para a coletividade.

Embora esse conceito esteja bastante difundido em nossa sociedade, a filosofia trate dessa temática com abrangência e profundidade, professores renomados reforcem o tempo todo a importância da abertura permanente ao aprendizado, convivemos com movimentos contrários à sapiência.

O delírio anticiência, a renegação dos fatos e a disseminação de opiniões sem fundamento sobre qualquer assunto são práticas habituais e, segundo seus defensores, permitidas pela liberdade de expressão. Com o alcance possibilitado pela tecnologia, as plataformas online e as mídias sociais, a combinação da convicção com o obscurantismo é um desastre.

Pessoas com deficiência sempre foram alvos das certezas absolutas, principalmente de quem não tem nenhuma vivência no nosso universo. Talvez hoje seja pior porque a visibilidade que conseguimos conquistar, mesmo muito abaixo do necessário, gera um conflito de percepções e muitas diferenças no tratamento particular e na abordagem pública.

A mais agressiva das atitudes capacitistas geradas pela crença incondicional a respeito de gente com deficiência é creditar ao indivíduo, à pessoa, todas as barreiras. Não é a deficiência que provoca o impedimento, muito menos a falta de acessibilidade, mas os defeitos da criatura, a preguiça, a procrastinação, o desânimo, a falta de coragem e até o orgulho. O dedo apontado para a nossa cara presume toda a nossa história e as dificuldades que se acumulam não passam de mera frivolidade.

Continua após a publicidade

O tipo de ferimento que essa acusação causa é difícil de explicar e de fechar. É a construção de uma culpa por não ser imbatível.

Isso vem de todos os lados, de parentes, amigos, de gente que realmente tem boa intenção e daqueles dedicados à violência psicológica por puro sadismo.

É a convicção de que o profissional com deficiência não vai conseguir trabalhar, que mesmo com todos os recursos disponíveis o aluno com deficiência jamais irá aprender, que a vida autônoma e independente nunca será alcançável para a pessoa com deficiência.

É sempre melhor permitir que a avaliação capacitista seja quebrada pelo saber.