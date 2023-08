Meta inclui descrição de imagens no Threads

Usuários podem escrever o próprio texto alternativo.

Pessoas com deficiência visual já podem acessar a descrição das imagens no Threads por meio de softwares de leitura de tela.

O recurso foi anunciado nesta quarta-feira, 9, por Mark Zuckerberg, e faz parte de uma serie de atualizações.

Usuários podem escrever o próprio texto alternativo, mas quando isso não for feito, a ferramenta com base em inteligência artificial cria uma descrição automática.

"O Threads adicionará um texto alternativo personalizado e editará o texto gerado automaticamente para fotos e vídeos antes da publicação", explica a Meta.

Mark Zuckerberg anunciou a inclusão do recurso.

Também foram incorporadas a opção para compartilhar um post no Threads diretamente pela DM do Instagram, por meio do botão 'Enviar', e um novo botão para mencionar uma conta na publicação.

"Estamos anunciando também a possibilidade de classificar a visualização de seguidores (padrão, mais recentes ou mais antigos), além de permitir que os usuários possam ver os posts que curtiram durante a última semana. Para ver todas as publicações curtidas, vá até o seu perfil, acesse as configurações, clique nas linhas do menu e selecione 'Suas curtidas'. Desde o lançamento do Threads, a equipe do Instagram está atenta ao feedback da comunidade e trabalhando para oferecer rapidamente novos recursos para aprimorar a experiência dos usuários", completou a Meta.