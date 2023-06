Milhões aplaudem

O perfil de Kérollen e Nancy no Instagram é um show de horrores com 1,1 milhão de acompanhantes.

Kérollen e Nancy, mãe e filha, alvos de inquérito da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) do Rio de Janeiro, publicaram vídeo entregando bananas e bonecos de macacos para crianças negras em São Gonçalo, região metropolitana da capital fluminense.

O conteúdo é inaceitável, mas não é inédito. Tem muitas publicações nas plataformas, fotos e vídeos de influenciadores (argh!) que apostam no mesmo esquema, usam a humilhação como mecanismo de autopromoção, ganham seguidores e patrocinadores porque pisoteiam gente que enfrenta todo tipo de dificuldade.

São milhões de seguidores e cada post é construído para viralizar, centralizado no que há de pior, mas aplaudido e remunerado.

O perfil de Kérollen e Nancy no Instagram é um show de horrores com 1,1 milhão de acompanhantes. A dupla compartilha o tipo de material vazio e preconceituoso que o PL das Fake News (Projeto de Lei n° 2630, de 2020) pretende combater, além de atribuir responsabilidades às plataformas.

O que temos hoje reforça a famosa declaração creditada a Umberto Eco, "as redes sociais deram palavra a legiões de imbecis que, antes, só falavam nos bares, após um copo de vinho, e não causavam nenhum mal para a coletividade", dita quando as plataformas não tinham a predominância atual, mas é necessário incluir nesse pensamento uma análise sobre as criaturas que aclamam os imbecis, ovacionam a estupidez mais tacanha.

Se toda merda atrai parasitas, você é igual a quem segue? Gostaria de ser?