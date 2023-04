A máxima 'nada sobre nós, sem nós', criada para exigir a participação de gente com deficiência em tudo o que diz respeito à gente com deficiência, se encaixa perfeitamente em qualquer segmento.

Se o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é inclusivo na prática e trabalha para dar visibilidade e protagonismo a setores historicamente minorizados, é essencial a participação efetiva de cada grupo, com suas particularidades e demandas específicas, nos mesmos níveis de importância e de hierarquia.

A fala profundamente equivocada do presidente da República sobre pessoas com transtornos mentais, "existem quase 30 milhões de pessoas com problema de desequilíbrio de parafuso no Brasil, pode uma hora acontecer uma desgraça", escancarou a pronta necessidade do governo ter um Ministério da Pessoa com Deficiência.

As pautas primordiais da população com deficiência, as iniciativas anticapacitistas, o fortalecimento dos movimentos inclusivos e o real avanço dessas temáticas no governo e no País não podem mais ficar limitados à estrutura de uma secretaria. O episódio iniciado no evento sobre violência nas escolas e que exigiu um pedido de desculpas do presidente mostra a urgência de ampliar o conhecimento a respeito de questões básicas do povo com deficiência.

É hora de investir, ampliar recursos, abrir portas, elevar a importância do tema no centro da gestão, priorizar a população com deficiência em acordos, fortalecer a tecnologia assistiva e potencializar as ações.

O protagonismo das pessoas com deficiência não pode ser usado como mero conceito, que existe apenas para satisfazer os pedidos de atenção de um determinado público, mas funciona somente como vitrine e propaganda, em detrimento da participação contínua nas decisões. O protagonismo tem de ser exercido de forma plena e enraizado no centro do governo.

A máxima 'nada sobre nós, sem nós', criada para exigir a participação de gente com deficiência em tudo o que diz respeito à gente com deficiência, se encaixa perfeitamente em qualquer segmento. Ninguém quer ficar de fora, ser excluído e apenas notificado sobre o que virá a seguir.

Lula admitiu a própria ignorância nas temáticas das pessoas com deficiência e a necessidade de aprendizagem constante para que todos se sintam incluídos e respeitados.

Este é momento assertivo da mudança.