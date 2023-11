Mobilidade e isenções

Evento anual chegou ao Brasil em 2015.

Entre todos os benefícios às pessoas com deficiência garantidos em lei, as isenções para adquirir automóvel novo são as que mais geram interesse. No Brasil, a população com deficiência tem todos os direitos previstos na Constituição e outros tantos específicos, mas o desconto na compra do carro é o primeiro a ser lembrado quando se trata de gente com deficiência.

No mercado automotivo, em 2020, as vendas direcionadas às pessoas com deficiência chegaram a 14% do total de negócios do setor, com aproximadamente 3 milhões de unidades comercializadas, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

De lá para cá, com modificações nas regras e o valor máximo de R$ 70 mil para o comprador com deficiência ter abatimento total de ICMS (Imposto sobre Propriedades, Bens e Serviços) e IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), esse movimento caiu muito.

Hoje, é quase impossível produzir um carro com tecnologia atualizada que seja vendido por menos de R$ 70 mil, além das dificuldades criadas pelo governo federal e pelos governos estaduais nos últimos seis anos para acesso da população com deficiência a esses benefícios.

Um termômetro desse cenário é a feira Mobility & Show, organizada neste fim de semana em São Paulo. É principal evento do País direcionado à mobilidade para pessoas com deficiência, principalmente automotivo, com presença de empresas e prestadores de serviços, além de fóruns e discussões.

"O mercado de automóveis para pessoas com deficiência nunca passou por uma situação tão complicada como a que estamos enfrentando desde pouco antes da pandemia", diz Rodrigo Rosso, organizador do evento.

"Vamos fazer uma grande roda de conversa e, a partir desse debate, produzir um documento que será entregue às autoridades federais e estaduais sobre esse cenário, as isenções, os laudos, o preço dos carros e outros pontos", comenta Rosso, que é jornalista, publicitário e diretor do Sistema Reação.

A feira fica aberta entre os dias 24 e 26 de novembro, no Campo de Marte, zona norte de São Paulo. O evento terá encontro de motoqueiros, shows, eventos esportivos, além da Jornada da Acessibilidade e Inclusão e o 18º Fórum Biomob Brasileiro de Acessibilidade.

Entrada, atendimento e auxílio de pessoas com deficiência e idosos, estacionamento e transporte adaptado (Metrô Carandiru, ida e volta) são gratuitos, com equipe de intérpretes de Libras, a Língua Brasileira de Sinais, acompanhantes para cegos e idosos, e empréstimo de scooters.

Mobility & Show é uma exposição de automóveis, veículos e adaptações, equipamentos e serviços para pessoas com deficiência e familiares, e pessoas da diversidade assistiva (idosos, obesos, alta e baixa estatura, acidentados e gestantes).

Foi lançada em 2015, inspirada na 'Mobility Road Show', evento feito em Londres (Inglaterra) há mais de 40 anos.

No Brasil, a primeira edição recebeu 3 mil visitantes. Em 2016 foram 8 mil. Houve crescimento em todos os anos, até 12,5 visitantes em 2019. O evento ficou suspenso durante a pandemia e retornou em 2022.

SERVIÇO:

Mobility & Show 2023

Local: Campo de Marte, Parque de Material Aeronáutico de São Paulo (PAMA-SP)

Endereço: Avenida Santos Dumont, n° 2241, Santana, São Paulo

Data: 24, 25 e 26 de novembro, sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 18h

Entrada e estacionamento gratuitos

Credenciamento (clique aqui)

WhatsApp: (11) 93806-4188

Email: adm@cg12.com.br