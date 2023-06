Museu da Inclusão reabre em meio a troca de acusações

Nova exposição põe fim a especulações sobre o fechamento definitivo do equipamento.

O Museu da Inclusão reabre as portas ao público nesta sexta-feira, 2, com uma exposição sobre a força da mulher com síndrome de Down. A diferença em relação aos trabalhos é que dessa vez a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo (SDPD) comanda sozinha o espaço após o governo de SP encerrar, em abril, o contrato com a Abaçaí Cultura e Arte, organização social responsável pela gestão do equipamento desde 2014.

SDPD e Abaçaí trocam acusações a respeito do cumprimento do contrato. A secretaria afirma ter encontrado irregularidades no uso dos recursos repassados.

"A Secretaria controla e fiscaliza seus contratos de gestão e segue as diretrizes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). A suspensão do contrato com a OS foi necessária para a instauração de apuração interna, que está em andamento e segue os trâmites normais", diz a SDPD.

A Abaçaí nega que tenha atuado de maneira irregular, argumenta que tudo foi feito com transparência e ressalta que não conseguiu abrir nenhum diálogo com a pasta.

"Se eles afirmam que há irregularidades, nos mostrem onde estão. Tudo que nos foi solicitado, respondemos e comprovamos. Desde que a nova gestão, o secretário (Marcos da Costa), o chefe gabinete (Alexandre Perroni) e o gestor do contrato (Marcio Bustamante da Costa) nunca entraram em contato conosco ou nos deram retorno nas diversas vezes que tentamos falar com essa Secretaria", rebate a Abaçaí.

"Os repasses foram suspensos em janeiro de 2023 sem prévio aviso, fomos pegos de surpresa com a publicação no Diário Oficial (3/4/2023) falando sobre a suspensão do nosso contrato. Desde então, 25 colaboradores e suas famílias foram bruscamente afetados com os mais diversos problemas: alguns despejados de suas casas, contando com a ajuda de amigos e familiares para sobreviver. Importante ressaltar que dentro dessas famílias existem inclusive pessoas com deficiência (provedores da família) e filhos de colaboradores também com deficiência, que tiveram tratamento médico interrompido, pois perdemos nosso convênio médico por falta de pagamento", diz a organização.

"Essa situação humilhante se arrasta por cinco longos meses, as pessoas com a saúde e psicológico totalmente afetados, e não conseguimos entender tamanho descaso, porque tudo que nos foi solicitado no que diz respeito a documentação, comprovação de gastos, foi enviado prontamente, e mesmo assim, até hoje a única resposta que temos é que devemos aguardar", destaca a OS.

A Secretaria, por sua vez, sustenta que a Abaçaí "foi devidamente informada da suspensão do contrato de gestão do Museu da Inclusão antes da publicação no Diário Oficial, em reunião presencial na sede da pasta estadual. Os elementos apresentados pela organização, quando solicitados pela Secretaria, foram insuficientes e não houve qualquer comprovação a respeito dos gastos efetivamente realizados a partir dos repasses efetuados pela Secretaria para a operação do museu e de metas previstas em contrato atendidas ou não pela organização. Diante da gravidade das irregularidades, houve a necessidade da suspensão do contrato para a instauração de apuração interna, que segue as diretrizes do TCE-SP".

A Abaçaí afirma ainda que o contrato foi suspenso, mas não encerrado, o que seria um impedimento ao controle unilateral do equipamento pela SDPD. Questionada pelo blog Vencer Limites sobre esse detalhe, a pasta respondeu que "o Museu da Inclusão está sob sua administração direta desde a suspensão do contrato e do Termo de Permissão de Uso do espaço pela Abaçaí Cultura e Arte, ambos publicados em Diário Oficial. Portanto, não há qualquer impeditivo da pasta realizar uma exposição em um equipamento próprio".

Acervo do Museu da Inclusão destaca personagens históricos da luta das pessoas com deficiência.

O atual Museu da Inclusão era chamado de Memorial da Inclusão e contava a história e a trajetória do movimento social das pessoas com deficiência no Brasil e no mundo, com ênfase aos acontecimentos a partir do final da década de 1970 e início dos anos 1980.

Segundo a Abaçaí, após o afastamento da organização, a atual equipe da SDPD removeu a antiga exposição do Memorial, que faz parte do acervo do atual museu, e descartou sem nenhum cuidado.

"São obras e histórias das lutas do movimento. Algumas estavam no espaço expositivo e corredores, mas foram simplesmente arrancadas e jogadas em qualquer lugar, nas salas utilizadas pelo Educativo, responsavel pelas formações e recepção do público, escolas, fundações, entidades, sem aviso. Foram amontoando essas caixas, mesmo com equipe trabalhando", afirma a Abaçaí.

A Secretaria reforçou que não houve descarte de acervo. "A pasta respeita a história e as memórias do museu e do movimento social, e destaca, ainda, que o local, mesmo com a nova exposição, conta com murais, painéis e imagens que já estavam presentes anteriormente, justamente em respeito à atuação do equipamento".

Nova exposição do Museu da Inclusão destaca a força da mulher com síndrome de Down.

'De Dentro para Fora' - A exposição de Tathi Piancastelli, atriz, escritora, empresária, palestrante, influencer, ativista brasileira e mulher com síndrome de Down, retrata a história da artista e faz um paralelo com a sociedade, o preconceito, a ignorância e as sensações da pessoa com síndrome de Down diante da opressão de sua voz, desejos e sentimentos.

Pelas lentes de Nila Costa, a mostra tem 18 painéis fotográficos e duas obras em acrílicas sobre telas, feitas pelo artista Manu Militão.

O projeto foi lançado no EUA, na Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, depois foi para Miami.

SERVIÇO

Exposição 'De Dentro para Fora'

Data: a partir de 2 de junho de 2023

Local: Museu da Inclusão

Endereço: Avenida Mário de Andrade, n° 564, Barra Funda, São Paulo/SP

Entrada gratuita