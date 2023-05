Na fila do BPC

1,3 milhão de brasileiros estão na fila do INSS.

Tem 435 mil pessoas com deficiência aguardando a aprovação do Benefício de Prestação Continuada (BPC), regulamento pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), segundo dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Esse número equivale a 34% dos 1,3 milhão de brasileiros que estão na fila do INSS. As informações foram obtidas pelo portal Metrópoles por meio da Lei de Acesso à Informação.

Isso significa que um terço dessa fila de espera é formada por pessoas com deficiência de baixa renda que não conseguem prover o próprio sustento porque não conseguem trabalhar e precisam recorrer ao BPC, que paga um salário mínimo mensal.

Em muitos casos, não é a deficiência que impede o trabalho, mas a falta de acessibilidade, seja no trajeto, no transporte público ou na própria empresa, além das ofertas de vagas de baixa qualidade e dos salários abaixo do mercado.

Dessa forma, a pessoa com deficiência coloca na balança todos os pesos e compensações, e opta pelo BPC, mesmo com a possibilidade de receber o auxílio-inclusão, que paga meio salário mínimo a quem recebeu o Benefício de Prestação Continuada nos últimos cinco anos e abriu mão porque conseguiu um emprego formal.

Essa realidade reforça a urgência do governo investir na promoção da acessibilidade e na empregabilidade da população com deficiência.

Levantamento da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo (SDPD) mostra que 5.470 unidades da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) foram emitidas em quase dois meses do serviço. Tem mais 799 solicitações aprovadas.

O documento é emitido gratuitamente por meio do portal ciptea.sp.gov.br

Até agora, os pedidos foram feitos a partir de 526 municípios, ou 81% do Estado. São Paulo tem aproximadamente 460 mil habitantes autistas, segundo dados da própria SDPD.

Em 20% dos pedidos o documento foi recusado porque houve preenchimento incorreto dos dados do beneficiário ou responsável, laudo médico ilegível ou sem assinatura ou CRM do médico e foto não anexada.