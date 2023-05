Não me venha com capacitismo

Governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estuda mudança nos concursos públicos.

A incorporação de novas tecnologias e instrumentos de avaliação dos candidatos no processo seletivo dos concursos públicos precisa resultar na ampliação dos recursos de acessibilidade e das vagas reservadas à população com deficiência.

Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estuda essa mudança para, conforme avaliação do próprio Executivo, melhorar o acesso dos candidatos, ampliar a concorrência, dar segurança jurídica e permitir ao governo selecionar com maior efetividade seus funcionários, além de apoiar a discussão de um projeto de lei já aprovado pela Câmara dos Deputados e que aguarda apreciação do Senado Federal.

É a hora perfeita para derrubar muitas barreiras que ainda impedem o acesso de gente com deficiência ao serviço público, principalmente nos concursos e nas etapas após a prova objetiva, quando análises subjetivas de candidatos com deficiência são feitas por grupos sem formação no tema e com a clara intenção de rejeitar o candidato.

Uma demonstração da estrutura discriminatória que ainda perdura foi denunciada pelo blog Vencer Limites em reportagem sobre o processo de seleção do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, e a reprovação da enfermeira Isabelle Quedas Gadelho, autista, submetida a provas orais com quatro horas de duração que estabeleceram como critérios de exclusão as características de pessoas autistas.

A atualização em análise pelo governo não pode ser uma armadilha para restringir ainda mais as oportunidades às pessoas com deficiência nos concursos. Ao contrário, é urgente que essa mudança traga muito mais equidade, que reforce a empregabilidade e a inclusão no trabalho.

Continua após a publicidade

O setor público brasileiro precisa muito de novas ferramentas e a avaliação biopsicossocial da deficiência está no centro dessa discussão, inclusive com um grupo de trabalho criado pelo governo Lula para discussão e implementação desse instrumento.

É hora de eliminar definitivamente o capacitismo dos concursos e tornar o serviço público realmente inclusivo para funcionários e a população.