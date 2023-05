Não tem show

Uma agressão comprovada aos direitos das pessoas com deficiência não recebe a visibilidade necessária.

Participei nesta quinta-feira, 4, com Carolina Ercolin e Haisem Abaki, da entrevista da deputada estadual Andréa Werner (PSB) ao Jornal Eldorado, da Rádio Eldorado. A parlamentar nos contou detalhes da denúncia feita por ela nesta quarta-feira, 3, na sessão da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) sobre a expulsão de pessoas com deficiência, câncer, doenças crônicas e graves dos planos de saúde.

Essa história já deveria estar em todas as manchetes dos portais, jornais, emissoras de rádio e TV, mas basta um dia depois do outro para comprovar a enorme diferença de interesse da grande imprensa nas temáticas das pessoas com deficiência quando não há um show.

Apesar da gravidade do caso e das mais de 50 denúncias que já chegaram à equipe da deputada, essa abertura não tem nos grandes veículos a urgência que merece.

As redações buscam personagens para a construção de histórias que repetem o espetáculo da deficiência. Enquanto isso, o tema permanece na invisibilidade, mas as pessoas expulsas dos planos de saúde ficam com a parte da vida real nessa novela, sem tratamentos.

A atenção e o tamanho dos espaços abertos ao teste de um exoesqueleto pela senadora Mara Gabrilli (PSD-SP) foram gigantes e muito merecidos, com fotos, vídeos e entrevistas por vários dias. Bastante diferente da cobertura sobre às declarações muito equivocadas do presidente Lula sobre pessoas com transtornos mentais.

E agora, mais uma vez, uma agressão comprovada aos direitos das pessoas com deficiência fica amarrada num trabalho arrastado e burocrático.

Enquanto isso, instituições como a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e a Associação Brasileira de Planos de Saúde (ABRAMGE), e as empresas que chutam o povo com deficiência para fora do barco no alto mar - Bradesco, CNU (Central Nacional Unimed) e Qualicorp - não dão qualquer satisfação à sociedade.

É bom que fique claro, todas essas organizações públicas e privadas sabem muito bem o que precisam fazer.