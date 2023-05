Nem todo grito é luta

O espetáculo de cinco minutos favorece unicamente ao apresentador.

Tem muita gente nas redes sociais que se apresenta como defensora da população com deficiência, usa as plataformas de forma estratégica, publica vídeos muito bem editados, fotos profissionais, está em todos os lugares, conversa com todas as autoridades.

Invariavelmente, é um trabalho montado em primeira pessoa, que enaltece as ações daquele indivíduo, agora um produto montado para se encaixar no formato certo, para atingir um público específico.

Prática habitual nessa atividade é a exposição de outra pessoa, naquele momento o alvo da indignação encenada. Alguém está filmando, com equipamento moderno e enquadramento adequado, a imagem não treme nem desfoca. O influenciador chega com passividade agressiva, aborda o funcionário sem poder em algum órgão público, o empregado do escalão mais baixo de alguma organização, o trabalhador que está na entrada.

E começa o show, a gritaria, o falatório que não permite ao alvo exposto qualquer argumentação, não dá espaço para explicações. Sempre em movimento, andando pelo local, entrando e saindo de salas, atravessando corredores, com um discurso afinado e bem decorado.

O perfil do influenciador é construído por especialistas, planejado, estruturado, tem as cores da marca, o símbolo, é um outdoor inteligente.

Quem precisa de ajuda e não tem nenhuma força para enfrentar o desrespeito cotidiano às pessoas com deficiência, em posição vulnerável e submetidas ao capacitismo alheio, ao preconceito, à má vontade, à discriminação, pode enxergar naquele showman um aliado, mas isso é ilusório. O espetáculo de cinco minutos favorece unicamente ao apresentador.

Nos comentários, seguidores questionam por que aquela situação não é notícia de TV e nos portais, afirmam que a imprensa não se importa, que a mídia não dá a mínima, mas é fundamental saber diferenciar ações legítimas de autopromoção.

A cobrança genuína por respeito não permite fanfarra. Ao contrário, é feita com seriedade, cuidado, investigação, apuração e abordagem tática a quem realmente está no comando e tem a verdadeira responsabilidade.

Algazarra não é empatia e nem todo grito é luta.