Nova plataforma recebe avaliações de pessoas com deficiência sobre programas de inclusão de empresas

Uma nova plataforma criada pelo Instituto AB e que estreou nesta segunda-feira, 24, quando celebramos 32 anos da Lei de Cotas (n° 8.213/1991), recebe avaliações exclusivamente de pessoas com deficiência sobre os programas de inclusão de empresas de todo o País e vai dar nota às corporações, chamada de Índice de Inclusão Produtiva (IIP).

A avaliação sobre acessibilidade, recrutamento, seleção, benefícios, carreira, cultura e liderança pode ser feita pela pessoa com deficiência que participou de um processo seletivo ou que já é funcionária da companhia. O profissional com deficiência terá acesso ao perfil das organizações para poder decidir a respeito da própria carreira.

Sigilo - "Quando deixa sua avaliação, a identidade do usuário é substituída pelo nome de uma flor e uma sequência numérica. Essa identificação muda a cada atualização para garantir a confidencialidade", explica Amanda Brito Orleans, co-fundadora do Instituto AB.

"A ideia é que a plataforma seja uma espécie de glassdoor (onde qualquer profissional pode avaliar sua experiência trabalhando em uma empresa), mas exclusiva para profissionais com deficiência e sobre questões relativas à inclusão desses profissionais", diz Amanda.

De acordo com o Instituto AB, os profissionais podem consultar informações sobre processos seletivos, experiências de outros trabalhadores com deficiência em todas as empresas cadastradas e avaliadas na plataforma, além de acesso à nota de cada uma delas, oportunidades gratuitas de capacitação e acesso exclusivo a vagas de emprego.

Para participar, acesse http://app.institutoab.com.