Novo calendário do IPVA reacende discussões e dúvidas sobre isenções

R$ 70 mil é o valor máximo do carro com isenção total de ICMS para pessoas com deficiência.

A divulgação do novo calendário de pagamentos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), como sempre acontece, agita as discussões em torno das isenções às pessoas com deficiência e reacende dúvidas a respeito dos procedimentos necessários para obter o benefício.

Cada estado tem regras próprias, embora essas possam ser muito semelhantes. Em SP, desde a decisão do ex-governador João Doria, em 2020, de concentrar no IMESC, o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, a responsabilidade pela emissão de laudos que caracterizam e comprovam as deficiências - mantida por Rodrigo Garcia até o fim de 2022 e reafirmada por Tarcísio de Freitas a partir de janeiro de 2023 -, tem sido bem mais difícil conseguir o documento e o abatimento da taxa anual.

É uma estratégia, disfarçada de medida organizacional, para reduzir ao máximo a concessão da isenção porque, para as últimas três gestões estaduais, a arrecadação parece ser muito mais importante do que a mobilidade da população com deficiência. Sem carro ou transporte acessível, resta a prisão em casa.

Não há novidades na burocracia exigida. De acordo com a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, "para troca ou novos veículos, a solicitação de isenção de IPVA para pessoas com deficiência deve ser feita pelo Sistema de Veículos (Sivei)". O link direto é https://www3.fazenda.sp.gov.br/SIVEI. "No portal da Sefaz-SP há uma página (clique aqui) com todas as informações para a solicitação de isenção", diz a pasta.

A Secretaria explica ainda que "entre os requisitos, é obrigatória a apresentação do laudo pericial regulamentado pelo IMESC, que deve ser agendado no site do órgão".

O blog Vencer Limites perguntou ao IMESC como deve ser feito o pedido do laudo, quais os estabelecimentos credenciados fora da capital paulista, se há fila de espera, os atuais critérios de avaliação da deficiência e se o laudo tem período de validade.

Resposta - O Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo esclareceu em nota que "as solicitações de laudo para isenção de IPVA para pessoas com deficiência podem ser feitas pela internet, no endereço https://www.imesc.ipva.pcd.sp.gov.br/ords/f?p=103:25. No mesmo local, o usuário também pode agendar a perícia em uma das 26 clínicas credenciadas espalhadas no estado de São Paulo. Os critérios para a isenção do IPVA estão previstos no Decreto 66.470/2022".