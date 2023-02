Nubank lança cartão com informações em braile

Cartão NuBraille já está disponível. Foto:

O Nubank lança nesta quinta-feira, 23, um cartão com informações em braile, o sistema de pontos em relevo usado por pessoas com deficiência visual para leitura.

Disponível na bandeira Mastercard (gold e platinum), o dispositivo está liberado para pessoas físicas e jurídicas. Contém o primeiro nome do usuário ou nome da empresa e os quatro últimos dígitos de identificação do cartão.

Batizado de NuBraille, foi desenvolvido por funcionários, com apoio do grupo de pessoas com deficiência da empresa.

Clientes cegos ou com baixa visão que têm cartão Nubank podem pedir o NuBraille direto pelo telefone 0800 608 6236.

Novos clientes, identificados como usuários de leitores de tela, vão receber a oferta no início do pedido do cartão.

Todos os clientes que fizerem a solicitação receberão um QR code que direciona ao canal do Nubank no YouTube, onde estão publicadas instruções acessíveis para desbloquear ou criar cartões virtuais. Os primeiros 5 mil usuários que pedirem o dispositivo ganham um chip de áudio com essas orientações.

Acessibilidade digital - O Nubank destaca que seu aplicativo é acessível para usuários cegos ou com baixa visão. No serviço de atendimento para clientes com deficiência auditiva, lançado em 2021, o usuário é direcionado para uma chamada de vídeo ao vivo e se comunica na Língua Brasileira de Sinais, por leitura labial ou da maneira que preferir. Nos primeiros 15 meses, esse serviço registrou 7 mil chamadas, segundo a empresa.