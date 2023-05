"Eu acho até que nesse concurso já se devia avaliar se o juiz, quando faz o concurso, tem um filho com problema", disse o desembargador Raimundo Bogea.

O privilégio de não ser uma pessoa excluída, apartada, negligenciada, de não ter entre os seus mais próximos alguém que precisa de cuidados ou de simplesmente não se importar com as dificuldades de qualquer outra pessoa faz do privilegiado uma criatura incapaz de entender as questões mais básicas da população com deficiência.

Quando o privilegiado ocupa posições de poder ainda mais privilegiadas, suas ações, afirmações e decisões têm capacidade destrutiva elevada.

Privilegiados podem provocar muitos estragos e sempre mostram sua verdadeira persona nos momentos de espontaneidade. Exemplo mais recente vem do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) e das declarações do desembargador Raimundo Bogea ao se posicionar contra o pedido de teletrabalho feito por um juiz que tem um filho autista.

"Eu acho até que nesse concurso já se devia avaliar se o juiz, quando faz o concurso, tem um filho com problema", disse o desembargador.

Qual seria essa avaliação específica sobre concursados que têm filhos com deficiência?

Entre muitas pessoas e instituições, a Defensoria Pública da União (DPU) compartilhou nota de repúdio às afirmações de Raimundo Bogea.

Posteriormente, após a grande repercussão negativa sobre sua proposta, Raimundo Bogea reverteu o discurso. "Em momento algum pretendi ou sugeri impedir a participação em concurso ou admissão de candidatos com filhos ou cônjuges deficientes ou com necessidades especiais, mas criar mecanismos para permitir ao tribunal efetuar lotações de futuros magistrados, nessa situação, em comarcas próximas a grandes centros urbanos. Minimizando, dessa forma, a necessidade de teletrabalho e garantindo ao usuário do serviço público jurisdicional, a presença do juiz em sua comarca, conforme estabelecido na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Por fim, nada obstante o presente esclarecimento, peço desculpas às colegas e aos colegas da magistratura, e à sociedade em geral, que, eventualmente, tenham se sentido ofendidos pela minha manifestação".

No pulo da manifestação espontânea para a resposta editada, da certeza deturpada sobre a vida da pessoa com deficiência para a reflexão cuidadosa, o desembargador trocou o pensamento excludente pela defesa da inclusão.