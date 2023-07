O que é melhor para a população com deficiência?

Governo recebe propostas de pessoas com deficiência.

Está aberta até 26 de julho a consulta pública sobre o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 'Viver sem Limite 2'.

Para participar, basta responder ao questionário online que tem quatro temas.

- Gestão pública e participação social

- Enfrentamento à violência e ao capacitismo

- Acessibilidade e tecnologia assistiva

- Acesso a direitos

O formulário sugere ações como implementar um sistema unificado de avaliação da deficiência, qualificar o sistema de compras de serviços e recursos de acessibilidade pelos órgãos públicos, manter um observatório de cumprimento das metas do plano, promover o acesso à justiça, desenvolver conteúdos publicitários que contemplem a presença de pessoas com deficiência em diversos contextos sociais promover campanha de combate ao capacitismo, capacitar agentes de segurança pública, formar para o adequado atendimento ao público com deficiência, reformar prédios públicos com acessibilidade arquitetônica e urbanística, prover recursos de acessibilidade comunicacional nos serviços públicos, desenvolver planos de acessibilidade a serviços digitais, qualificar a educação inclusiva, ampliar e aperfeiçoar centros especializados de habilitação e reabilitação, regulamentar e promover o trabalho com apoio, ampliar o acesso à saúde pública, melhorar a mobilidade urbana, ampliar os serviços de esporte, cultura e lazer, e prover moradia inclusiva e acessível dentro do programa 'minha casa, minha vida'.

A ideia é apresentar mais propostas e não apenas concordar ou discordar. Também há um quinto espaço para outras sugestões.

Em maio, despacho presidencial publicado no Diário Oficial da União pelo vice-presidente Geraldo Alckmin previa 120 dias para a elaboração do novo Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano Viver Sem Limite.

O programa foi criado em 2011, no governo de Dilma Rousseff (PT), mas completamente abandonado pelas gestões de Michel Temer e Jair Bolsonaro.