Orgulho transversal

Tem acessibilidade na 27ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, segundo a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED), que organizou a oferta desses recursos com a Associação da Parada do Orgulho LGBT-SP (APOGLBT-SP) e a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.

Não é um favor ao povo com deficiência, não é altruísmo, é obrigação para a garantia de ir e vir, de estar e participar, é o entendimento da transversalidade.

A Parada é uma homenagem à liberdade de expressão, das muitas possibilidades de existência, é uma declaração de respeito à individualidade.

Seja quem você quer ser, da maneira que te completa, sem medo ou vergonha, sem barreiras ou proibições.

Essa mesma liberdade de expressão que tem sido tão invocada para sustentar todo tipo de manifestação preconceituosa, defendida como permissão à ofensa desenfreada, deformada e conjurada de modo maquiavélico.

Neste domingo, 11, tem verdade e honestidade em ser livre para expressar. Tem a resposta em ato à petulância de supor que há domínio humano sobre a providência e que o ódio combina com a divindade.

O orgulho é transversal e livre.