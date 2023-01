Os símbolos e os fatos da diversidade

Lula subiu a rampa do Palácio do Planalto com um grupo diverso de pessoas.

Neste 69º episódio da coluna Vencer Limites na Rádio Eldorado FM (107,3), falo sobre as expectativas em torno do apoio do governo Lula às pautas urgentes da diversidade, principalmente das pessoas com deficiência, e comento as mudanças no governo de SP, que manteve a Secretaria das Pessoas com Deficiência.

Houve muito simbolismo na posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com aquele grupo bastante diverso subindo a rampa, todos de braços dados, e a entrega da faixa no Palácio do Planalto, em Brasília.

A imagem traz uma importante mensagem de participação da população, com todas as suas diferenças e necessidades, joga luz sobre grupos que permanecem na invisibilidade e carrega uma promessa de governo para uma parcela do povo habitualmente abandonada e excluída.

Agora, nós sabemos que os fatos da diversidade costumam comprovar que os símbolos são apenas isso, símbolos.

Na semana passada, o ex-secretário nacional dos Diretos da Pessoa com Deficiência, Cláudio Panoeiro, divulgou um relatório com as ações dessa secretaria entre 2019 e 2022. Esse documento serve para comparar, daqui quatro anos, com o desempenho do órgão que será comandado por Anna Paula Feminella, anunciada nesta segunda-feira, 2, pelo ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Sílvio de Almeida.

Documento Clique aqui para ler e baixar o relatório de ações da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (2019/2022)

Também houve muito simbolismo na cerimônia de posse em 2018, quando a agora ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro fez um discurso em Libras. Ela foi a grande personagem do governo que acabou em 31 de dezembro de 2022 no que diz respeito a ações para as pessoas com deficiência e esteve presente nas principais cerimônias.

Segundo informações de bastidores, porque Michelle Bolsonaro jamais falou com a imprensa, ela articulou ações e foi responsável por mudanças nas opiniões de Jair Bolsonaro. É o que dizem os apoiadores, porque Michelle Bolsonaro ficou calada em todos os ataques do governo Bolsonaro aos direitos das pessoas com deficiência.

Com a mudança de governo, vieram as primeiras providências. Para a população com deficiência, a mais importante alteração foi a revogação do Decreto n° 10.502, assinado por Jair Bolsonaro em 30 de setembro de 2020, que instituia a 'Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida', medida aguardada e prevista no relatório final do gabinete de transição do governo Lula.

Aliás, as propostas específicas para a população com deficiência apresentadas no relatório final do gabinete de transição do governo Lula, são mínimas e óbvias. Além da revogação da PNEE 2020, consta lá a revogação do Decreto n° 10.177/2019, que alterou as regras do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CONADE) e permitiu o aparelhamento desse colegiado.

Não tem mais nada específico, voltado à população com deficiência, no relatório. São os fatos da diversidade.

Documento Clique aqui para ler e baixar o relatório final do gabinete de transição do governo Lula

Em SP, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) desistiu de acabar com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, depois de chamar a pasta de "fraca, de marketing, com pouco orçamento e pouco peso", em áudio obtido com exclusividade pelo blog Vencer Limites.

A confirmação da extinção dessa Secretaria provocou reações muito contundentes da população, das instituições e de parlamentares. Diante de toda essa pressão, o governador afirmou no Twitter que tem "compromisso de fazer São Paulo avançar, construir políticas públicas eficientes, que efetivamente melhorem a vida das pessoas". E que, "após muito diálogo e reflexão", decidiu que a Secretaria da Pessoa com Deficiência será mantida e fortalecida, com Marcos da Costa à frente da Pasta.

Houve um inaceitável silêncio das ex-secretárias da Pessoa com Deficiência de SP, Aracélia Costa, Célia Leão e Linamara Rizzo Batistela. A própria Secretaria, de maneira coletiva, como instituição, não se apresentou e não se defendeu. Permaneceu ausente da discussão sobre sua competência e necessidade. Se encolheu e apequenou, reduziu sua dignidade e ratificou a opinião do governador eleito.

Os símbolos da diversidade, novamente, não acompanharam os fatos.

"A ideia foi fortalecer a área, porque houve a performance da secretaria das pessoas com deficiência nessa última gestão e a gente viu que a secretaria não evitou, por exemplo, a elevação, a perda dos benefícios do ICMS. Eles perderam benefícios tributários. Não garantiu, por exemplo, uma situação melhor com relação às perícias médicas do IMESP, não garantiu acessibilidade nas estações de trem da CPTM, que foi uma reclamação constante, não garantiu inclusão no mercado de trabalho, não garantiu uma política de detecção precoce do autismo e também de tratamento do autismo. Então, eu observei que ela não vem atuando. Ao invés de ter uma secretaria fraca, de marketing, com o nome, com pouco orçamento e pouco peso, eu preferi juntar na Secretaria de Justiça e Cidadania, e ter uma agenda de trabalho efetiva. Então, é uma secretaria mais forte, um secretário mais forte, que tem dez vezes mais orçamento e que, portanto, vai ter condição de fazer política transversal, porque se eu não tenho um secretariado forte, um secretário forte à frente, que tenha respaldo do governador em se tratando de questões que são transversais, porque vai conversar com a parte de Saúde, vai conversar com a Educação, vai conversar com a Fazenda, vai conversar, enfim, com as outras pastas, com o transporte metropolitano, se você não tiver uma secretaria forte, ela não vai cumprir com a sua missão. Então, a ideia foi, no final das contas, fortalecer a política para pessoa com deficiência, e não enfraquecer. Então, as pessoas estão tendo uma leitura equivocada. Acho que ter a secretaria significa 'fortaleza' e não tem sido assim. A gente, no final das contas, vai ter uma agenda de trabalho, de inserção no mercado de trabalho, uma agenda focada na detecção precoce do autismo, no tratamento, uma agenda focada na acessibilidade, uma agenda focada no benefício tributário, na inclusão de fato, uma agenda focada no fortalecimento da Rede Lucy Montoro, que é super importante em São Paulo, mas ela precisa ser fortalecida, ampliada. Então, uma agenda de trabalho. Eu vou conduzir essa agenda de trabalho pessoalmente, para mostrar que a gente vai levar a sério a questão. Não uma questão de marketing, de ter um nome. Seria muito mais fácil para mim ter uma secretaria com o nome, fazendo a mesma coisa que ela está fazendo. Aí, todo mundo se sente contemplado. Acho que não é por aí. A gente quer fazer política viva e é isso que nós vamos fazer. E o pessoal, depois, com o tempo vai se surpreender", diz Tarcísio de Freitas.