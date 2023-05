Outra criatura

Não há nenhuma temática feminina da qual mulheres com deficiência não façam parte.

A mulher com deficiência ainda carrega o estigma da especificidade, como se fosse uma criatura que não pertence ao universo feminino, só tem espaço e fala em discussões, pautas, reportagens e eventos centralizados na temática da deficiência.

Acompanhando as muitas abordagens a questões da maternidade ao longo desta semana em portais, jornais, revistas, rádio, TV e redes sociais, é notória a ausência de mães com deficiência nas histórias de abrangência geral.

Há foco nas mães sem deficiência de filhos com deficiência, chamadas de mães atípicas, com a mesma observação de sempre, da missão, dor amor incondicional, da sorte em ter um filho com deficiência, do anjo que chegou para ensinar, da felicidade na adversidade.

É raro haver mulheres com deficiência nas histórias sobre saúde, fertilidade, envelhecimento, trabalho, juventude, paquera, namoro ou qualquer outra temática distante da diversidade.

Se a inclusão não é a pauta, a mulher com deficiência fica de fora.

Continua após a publicidade

Persiste a observação da deficiência como característica apartada, que só pode ser exposta de maneira específica e jamais misturada com outro tópico cotidiano.

É absolutamente necessário dar muito mais visibilidade à população com deficiência em todos os setores, assim como é fundamental entender que não há nenhuma temática da sociedade da qual a pessoa com deficiência não faça parte.

E nenhuma temática feminina da qual mulheres com deficiência não façam parte.